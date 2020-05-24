Star Wars, Avengers ve Diğer Tüm Rakiplerini Ezdi Geçti

Avengers: Endgame, rekor gişe hasılatı elde etmiş olabilir. Ancak eleştirmenler ve izleyicilerin gözünde Star Wars filmleri, halen ulaşılmaz bir yerde duruyor. İşte bunun en güzel kanıtı...