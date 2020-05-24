Star Wars, Avengers ve Diğer Tüm Rakiplerini Ezdi Geçti

Koronavirüs (Covid-19), dünya çapında korku dağları oluşturmaya devam ediyor. Virüs, hala pek çok gizem barındırıyor. Kesin bir tedavisi veya aşısı yok. Bu da, doğal olarak, pek çok insanın evde kalma gereksiniminin ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor. Yani sinema tutkunları, zamanlarını bol ödüllü, kült filmleri evlerinde izleyerek geçirmeye devam ediyor.
Avengers: Endgame, Avatar ve Titanic gibi filmleri sollayarak, 2.8 milyar dolar hasılatla tüm zamanların gişe rekortmeni oldu. Lakin Avatar'ın, zamanının nispeten ucuz bilet fiyatlarını es geçmememiz gerekiyor. Serinin devam yapımları, Avengers: Endgame'in başarısını daha iyi anlatacaktır. Ama bu, elbette Covid-19'un silinip gittiği bir dünyada hayat bulabilir.
18 yıl önce sinemaya uyarlanan ve orijinal Star Wars üçlemesinden önce konumlanan Star Wars: Revenge of The Sith, 900 milyon dolar gişe hasılatı elde edebilmişti. Film, pek çok eleştirmenden yüksek puan almıştı. Reddit yazarlarının çoğunluğu, bir devam veya öncü film (prequel veya sequel) olarak Revenge of the Sith'in, Avengers: Endgame'den daha başarılı olduğunu savunmuştu.
Dünyanın en büyük sinema sitelerinden biri olan Rotten Tomateos'un yaz anketi de, benzer sonuçlara işaret etti. Sinema tutkunları, Star Wars: Revenge of the Sith'i, oylamanın üçüncü turunda Avengers: Endgame'in karşısında açık ara daha iyi olarak seçti. Revenge of the Sith yüzde 81 oy alırken, Avengers: Endgame yüzde 19'da kaldı. Avengers: Endgame ve Star Wars Revenge of the Sith anketinde yaklaşık 550.000 kişi oy kullandı. Büyük çoğunluk (yüzde 81) Darth Vader'ın doğuşunun çok merak uyandırdığı görüşünde.
Ancak bir sonraki turda, The Dark Knight Rises, Revenge of the Sith'i geride bırakarak elemeyi başardı. Revenge of the Sith yüzde 31'de kalırken, The Dark Knight Rises yüzde 69 ile ipi göğüslemeyi başardı.
Yarı final oylamasında ise, farklı bir Star Wars filmi, The Empire Strikes Back, The Dark Knight Rises için yolun sonu anlamına geldi. Oylama, yüzde 90'a yüzde 10 gibi açık bir farkla tamamlandı.
Şu anda son tur oylaması devam ediyor ve finalde, The Empire Strikes Back'in karşısında bir başka Star Wars filmi, Return of the Jedi var. Kısacası Star Wars efsanesi, inanılmaz gişe başarılarına sahip olan filmlerden her zaman birkaç adım önde ilerlemeye devam ediyor. Kazananın hangi film olacağını görmek, önceki turlarda gerçekleşen bire bir mücadelelere göz atmak isterseniz, buraya tıklamanız yeterli...
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