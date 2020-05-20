Superman, Superman and Lois ile TV'ye Geri Dönüyor

DC-Warner Bros yapımları, beyaz perdede Marvel-Disney ortaklığının gerisinde kalsa da; beyaz camda işler DC evreninden yana. Arrowverse (Arrow, The Flash, Supergirl, Legends, ve Black Lighting), Titans, Doom Patrol ve Lucifer gibi DC dizileri önemli başarılar elde etti. Şimdiyse Superman'in spin-off'u Superman and Lois televizyon tutkunları ile buluşacak.
1990'lı yıllarda izleyicilerle buluşan Lois & Clark: The New Adventures of Superman; gerek eleştirmenlerin gerekse takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Söz konusu yapım, ünlü bir çizgi romanın uyarlamasıydı. Arrowverse evreninin baş yapımcısı Creg Berlanti, Superman and Lois'i hayata döndürme kararı aldı.
Superman and Lois, Anti-Monitor ile yapılan efsanevi savaşın hemen sonrasında konumlanacak. Seri, inanılmaz güçleri olan Superman'e değil, Lois Lane ile kurduğu ilişki ve sahip oldukları iki çocuğa yoğunlaşacak. Elbette Superman, dünyadan elini ayağını çekmeyecek ve kendisinin güçlerini alan Jonathan ve Jordan da aksiyona dahil olacaklar. Çizgi roman serisinde Jonathan'ın, potansiyel olarak Superman'in bile ötesinde olduğu bizzat Batman tarafından vurgulanmıştı. Maceralar, Metropolis'te değil, Superman'in kimliğini bulduğu Smallville'da vuku bulacak.
Tyler Hoechlin ve Elizabeth Tulloch serinin baş rollerini üstlenecekler. Lana Lang gibi bir ikonik karakter de diziye dahil olacak. Dizi, 2021 yılının Ocak ayında seyircilerle buluşacak.
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