Star Wars Hayranlarına Müjde: Jedi: Fallen Order 2 Geliyor

Electronic Arts, 2019 Kasım ayında Xbox One, PS4 ve PC platformları için Star Wars: Jedi: Fallen Order'ı piyasaya sürdü. Google da yapımın, Stradia platformunda, 2020 yılı içerisinde yayınlanacağını duyurdu. Geliştirici Respawn, "Dünya Star Wars Günü" olan 4 Mayıs'ta oyun için ücretsiz ek içerikler içeren bir güncelleme yayınladı.
Yapım, neredeyse tüm otoritelerden ortalamanın üstünde pozitif notlar almayı başardı. Bazı otoriteler oyunu kusurlu bulsa da; son derece eğlenceli bir eser olduğunu vurgulamaktan çekinmediler.
Jedi: Fallen Order, Cal Centis'in merkezde yer aldığı bir yapım. Star Wars evreninde Revenge of The Sith ve A New Hope arasındaki dönemde geçiyor. Cal Centis, kendisini zekice saklamaya çalışan bir Jedi Padawan'ı. Ne de olsa tüm Engizisyoncular (Karanlık Taraf'ta olan ama Sith Lordları kadar güçlü olmayan figürler) ortadan kaybolan Jedi'ların peşindeler. Cal Centis söz konusu Jedi'ların en güçlü ve zeki karakterlerinden biri. Centis'in mottosu "Dikkat çekme, geçmişi kabul et, kimseye güvenme ama Güç'ün kendisine güven" şeklinde.
Star Wars: Jedi: Fallen Order 2 İçin Geri Sayım Başladı
Şimdiyse, yapımcı ve yayıncı firmalardan sızan dedikodular yeni Star Wars: Jedi: Fallen Order'ın yolda olduğunu müjdeler nitelikte.
Star Wars: Jedi: Fallen Order 2'nin 11 Haziran 2020'de düzenlenmesi beklenen EA Play Live 2020'de ilk kez tanıtılması bekleniyor (Elbette bu tarih, Koronavirüs nedeniyle değişebilir). Ne zaman satışa sunulacağını ise, şimdiden kestirmek zor.
Dediğimiz gibi, pandemi döneminde hiçbir şey için garanti verilemiyor ancak devam yapımının öncelikle dijital ortamlardan piyasaya sürüleceği neredeyse kesin. EA CEO'su Andrew Wilson'ın açıklamasına göre serinin ilk oyunu, Jedi: Fallen Order, 10 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başardı. Bu da, kayda değer bir ticari başarıya işaret ediyor.
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