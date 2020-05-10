Facebook'un Yeni Tasarımı, Yeni Web Arayüzü Herkese Açıldı

Facebook'un yeni web arayüzü, sonunda herkesin kullanımına sunuldu.

Facebook'un Yeni Web Arayüzü Herkese Açıldı

Facebook, mart ayında bazı kullanıcılarına açtığı yeni tasarımı sonunda herkesin kullanımına sundu.

Yenilenen tasarım, mobil cihazlardaki Facebook'a oldukça benziyor ve videolara, mağazaya, gruplara ve oyunlara hızla ulaşmanızı sağlayan bir gezinti çubuğuyla geliyor. Facebook'un iddiasına göre yeni giriş sayfası, eskisinden daha hızlı yükleniyor ve sayfa geçişleri daha hızlı. Bu arada, Facebook logosunun etrafındaki mavi rengin de daha açık olduğu gözleniyor.

Yeni masaüstü tasarımı, bir koyu mod seçeneğini de içeriyor. Düşük aydınlatmalı ortamlarda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan bu sürüme menü üzerinden koyu mod üzerine tıklayarak ulaşılabiliyor. Bunun yanında yeni sayfa, grup, etkinlik, reklam ve fazlasını oluşturmak için üstteki gezinti çubuğunda, isminizin yanındaki "+" simgesine tıklayabiliyorsunuz.

Eski tasarımdan yeni tasarıma geçmek için açılır menüye tıklayıp, "Yeni Facebook'a geç" üzerine tıklayabilirsiniz.

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Facebook'un Yeni Tasarımı, Yeni Web Arayüzü Herkese Açıldı

 

 