Star Wars Hayranlarını Şaşırtacak Açıklama!

Çoğu Star Wars hayranı, The Last Jedi'ın (Son Jedi) Mark Hamill tarafından canlandırılan Luke Skywalker'a hitap ettiğini düşünüyordu. Ancak kısa bir süre önce Yahoo! Entertainment ile yaptığı bir röportajda Carrie Fisher'ın kardeşi Todd Fisher, Rise of the Skywalker'da daha önce planlanan büyük sonlardan birinin, Leia'nın tam anlamıyla bir Jedi savaşçısı olduğunun fark edilmesi olacağını söyledi. "O, aslında son Jedi olacaktı."
Tabii ki Carrie Fisher'ın 2016 yılında hayatını kaybetmesi ile beraber Fisher'ın bu rolü üstlendiğini göremiyoruz. Ancak yine de Todd Fisher, yönetmen J.J. Abrams'ın Carrie Fisher'ın Leia olarak son kayıtlarını The Rise of Skywalker'a ekleme şeklinden memnun olduğunu söylüyor. "Sekiz dakikalık kayıtları vardı" diyen Todd Fisher sözlerine şöyle devam devam ediyor: "Her kareyi aldılar ve analiz ettiler. Ve sonra onları ters-mühendislik ile çalıştılar ve hikayeye doğru şekilde yerleştirdiler. Büyüleyiciydi."
Star Wars: The Rise of Skywalker, 20 Aralık tarihinde Dünya genelinde sinemalara ulaşacak...
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