Oyunda açtığımız kapıyı neden kapatırız? Oyun geliştiricisinden 5 itiraf!

Video oyunlarını sevip oynayanlardansanız, oyun sırasında bazen hiç fark etmediğiniz, bazen de sinirlendiğiniz fakat oyun geliştiriciler tarafından özellikle kurgulanmış birkaç özellik mutlaka vardır. Bir oyun geliştiricisi olan TikTok kullanıcısı oyuncularda kullandıkları 5 sırrı açıkladı...