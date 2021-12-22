Steam, Linux'u Sevdi: Steam'in En İyi 80 Oyunu Linux'ta Çalışıyor!

Steam'in en iyi 100 oyununun 80'i artık Linux'ta da çalışıyor. Bu da, Valve'ın Steam için hedeflerinden birini daha gerçekleştirdiğini gösteriyor!.

  • Ercan Uğurlu
Steam'in En İyi 80 Oyunu Linux'ta Çalışıyor!

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