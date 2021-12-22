Steam, Linux'u Sevdi: Steam'in En İyi 80 Oyunu Linux'ta Çalışıyor!

Microsoft, 2012'de Windows 8 işletim sistemini piyasaya sürmüş ve hedeflerini genişletmişti. İlk olarak Apple'ın iPad hakimiyetinde olan tablet alanına girip burada rekabet etmek istemiş, ikinci olarak ise Microsoft Store'u temel alan bir ekosistemin temellerini atmıştı. Buna karşılık Valve, Microsoft'un bu iş modellerinin kendi geleceğini tehdit edebileceğini fark ederek, kendi platformu olan Steam'i kurma yolculuğuna başladı.
2013 yılında SteamOS'i duyuran Valve, 2015'te de Steam Controller, Steam Link ve Steam Machines ile konsol alanına güçlü bir giriş yaptı. Şirketin bu girişimleri pek ticari başarı görmese de Valve çıktığı yoldan caymadı. 2018 yılına gelindiğindeyse, oyunlarını Linux üzerinde çalıştırabilecek bir uyumluluk katmanı olan Proton'u duyurdu. Bugün gelinen nokta ise gerçekten parmak ısırtıcı.
Proton, Microsoft Windows tabanlı oyunları Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışması için bir uyumluluk katmanı. Proton o günden bu yana adım adım yoluna devam etti ve bugün gelinen noktada Steam'in en iyi oyunlarının yüzde 80'ini Linux işletim sisteminde çalıştırabilir vaziyette olduğu açıklandı. Totalde ise 17 bin 649 oyun bu platformda çalışabiliyor.
Oyunların sıralı tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.
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