Steve Ballmer, Cortana'nın İsmini Cortana Olmasını İstemiyormuş!

Microsoft'un eski ürün müdürü Sandeep Paruchuri, Big Bets'ten Alice Newton Rex ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer ile ilgili ilginç bir bilgi verdi. Görünüşe göre eski Microsoft patronu, Windows'daki sanal asistana "Cortana" değil, "Bingo" adını vermek istiyormuş. Tamamen Microsoft markalı bir asistan olmasını istediği Cortana'nın adını Bingo olarak belirlemek de firmadan ayrılırken yapmak istediği son işmiş.
Ballmer'ın aklında neden böyle bir isim olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor, ancak Bing arama motoru ile uyumlu olmasının istendiği açık. Cortana'nın adının nereden geldiğini ise çok net bir biçimde biliyoruz. Cortana, Halo oyunun kahramanı Master Chief'in sanal yardımcısıydı. Bu yüzden de Windows Phone kullanıcıları için üretilecek olan sanal asistana bu ismin verilmesi uygun görülmüştü. İsim, tanıdık olduğundan dolayı ilk ortaya atıldığında oldukça destek de görmüştü.
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