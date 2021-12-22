Steve Ballmer, Cortana'nın İsmini Cortana Olmasını İstemiyormuş!

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'ın Cortana'nın ismi için aslında çok farklı fikirleri olduğu ortaya çıktı. Eğer bu fikirler kabul görseymiş, bakın Cortana'nın adı ne olacakmış...

Steve Ballmer, Cortana'yı istememiş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dualsense PC oyuncuları için hazır!

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Yerli Aşımız Turkovac İçin Acil Kullanım İzni Verildi; Seri Üretim Başladı!
Canlı Yayın Kraliçesi Viya Her Şeyi Satabiliyordu; Şimdi Rekor Ceza Aldı!
realme C21Y Piyasaya Sürülüyor! İşte Özellikleri!
Steve Ballmer, Cortana'nın İsmini Cortana Olmasını İstemiyormuş!
HONOR, Heyecan Verici Yeni Ürünlerini Tanıttı!

 

 