Steve Ballmer, Cortana'nın İsmini Cortana Olmasını İstemiyormuş!

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'ın Cortana'nın ismi için aslında çok farklı fikirleri olduğu ortaya çıktı. Eğer bu fikirler kabul görseymiş, bakın Cortana'nın adı ne olacakmış...