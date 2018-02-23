Steve Jobs'un İş Başvuru Formu Açık Arttırmada

Steve Jobs'un eski bir iş başvuru formu, 50.000 dolardan başlayan fiyata açık arttırmaya sunulacak!

  • Ali Ruhi Öztürk
Steve Jobs'un İş Başvuru Formu Açık Arttırmada

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