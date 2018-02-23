Steve Jobs'un İş Başvuru Formu Açık Arttırmada
Steve Jobs'un eski bir iş başvuru formu, 50.000 dolardan başlayan fiyata açık arttırmaya sunulacak!
- Ali Ruhi Öztürk
Steve Jobs, teknoloji dünyasını ele geçiren bir markaya liderlik etmeden önce, o da herkes gibi kapı kapı iş arayan biriydi. 1972'de kaydını yaptırdığı Reed Üniversitesinden ayrıldıktan sonra Portland kampüsünde bir yıl boyunca kaligrafi, dans ve Shakespeare çalıştı.
Şimdi açık arttırmaya sunulan iş başvuru formu 1973'te doldurulmuş. İstenilen konum bilgisi doldurulmamış olan form şu an RR Auction platformunda 50,000 dolardan başlayan fiyatıyla açık arttırmaya sunulacak.
Bu tek sayfalık iş başvurusu, bir Apple kurucusundan bekleyeceğiniz kadar düzenli ve kusursuz değil. Jobs, "reed college" ve "english, lit" gibi kelimelere büyük harfle başlamayı unutmuş. "Ehliyetiniz var mı?" sorusuna evet yazan Jobs, "Motorlu aracınız var mı?" sorusuna "Mümkün, ama olası değil" cevabını vermiş.
"Özel yetenekleriniz" kısmına ise "elektronik teknolojiler veya tasarım mühendisliği" yazan Jobs, ayrıca Helwett-Packard ismini de "Hewitt-Packard" şeklinde yanlış yazmış.
RR Auction'ın sahibi Bobby Livingson, bu formun ona ve onun anısına hayat üflediğini söyledi.
Açık arttırma Mart'ın 8 ile 15'i arasında gerçekleşecek.
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