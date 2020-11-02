STM'den Siber Güvenliğe "Jet Hızlandırma"

Ülkemizin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin düzenlediği ve Türkiye'nin alanındaki en uzun soluklu etkinliği olan '6.Capture The Flag-CTF'in (Bayrağı Yakala) ilk gününde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Jet Hızlandırma Programı'nın tanıtımını yaptı. Başkanlıkları bünyesinde hayata geçirdikleri Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 2018 yılından bu yana yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için faaliyetler sürdürdüğünü hatırlatan Demir, "Bu faaliyetlerin başında hızlandırma programları geliyor. Fikir yarışmaları, hackathon vb. pek çok girişimcilik faaliyetine imza attığımız 2020 yılını, STM ortaklığı ile gerçekleştirilecek yeni bir hızlandırma programı ile sonlandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Pandemi nedeniyle tümüyle online olarak yürütülecek olan Jet Hızlandırma Programı'nda, her hafta farklı sınıflar açılarak ilerlenecek ve program sonunda kazanan ilk 3'e para ödülü verilecek. Buna göre birinci 20 bin TL, ikinci 10 bin TL ve üçüncü ise 7,5 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Bunun yanı sıra birinciye, kuluçka süresince ofis imkanı, 5. Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nda (ICWC- International Cyber Warfare and Security Conference) alan sağlanması ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile uluslararası fuara katılım imkanı da sağlanıyor olacak.
İsmail Demir: "Yeni girişimlerin yatırım süreçlerine destek olmak önceliğimiz"
Jet Hızlandırma Programı'nın tanıtımını gerçekleştiren T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Başkanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 2018'den bu yana, ülkemizdeki yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetler arasında ekosistemin en temel yapı taşı olarak gördüğümüz yeni girişimlerin desteklemesi önemli bir yere sahip. Yeni girişimleri, fikirleri bulmak, hayata geçirmek, girişimlere uygun alt yapıyı sağlamak ve yatırım süreçlerine destek olmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu faaliyetlerin başında ise hızlandırma programları geliyor. Fikir yarışmaları, hackathon vb. pek çok girişimcilik faaliyetine imza attığımız 2020 yılını, STM ortaklığı ile gerçekleştirilecek yeni bir hızlandırma programı ile sonlandırmayı planlıyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmail Demir, şöyle konuştu: "Bu program, siber güvenlik alanında ön prototip veya prototipi olan 10 takımın, 8 hafta boyunca eğitimler ve bire bir mentörlükler alacağı uzun soluklu ve yoğun bir program olacak. Programa katılanlara eğitim verilerek ürün geliştirme, markalaşma ve yatırımcı ile buluşma konularında yardımcı olunması şeklinde ilerlenecek. Program çıktısı olarak bir ürünün pazara veya yatırımcıya sunulacak seviyeye gelmesi hedefler arasında yer alıyor. Programın son gününde bir demo günü yapılacak ve Başkanlığımız ve STM'den ilgili arkadaşlarımız, yatırımcılar ve bağımsız kişiler ile takımlarımızı değerlendireceğiz. Program sonucunda kazanan takımlara; ofis, para ödülü ve küme ile birlikte uluslararası bir fuara katılım ödülleri vereceğiz. Şimdiden tüm takımlara verimli bir program ve başarılar dilerim."
Özgür Güleryüz: "Fikrini gerçeğe dönüştürmek isteyenleri programımıza bekliyoruz"
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, Jet Hızlandırma Programı'na sadece startup'ları değil, ürün taslağı ya da prototipi olan ve start-up olabilecek herkesi beklediklerini belirterek, "Fikri olanlar için dünyadaki en büyük hediye, o fikrin bir çıktısının olduğunu, hayata geçtiğini görebilmektir" dedi. Güleryüz, şöyle devam etti: "Biz de bulduğumuz her fırsatta gençlerin ve yenilikçi fikirlerin destekçisi olan bir şirket olarak, ülkemiz için kritik bulduğumuz siber güvenlik alanında fikri olanları desteklemekten, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. Programa desteğini sunan Savunma Sanayi Başkanlığımıza, STM adına teşekkür ederim. 2020 sonunda başlayacak programımıza, fikrini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkesi bekliyoruz."
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