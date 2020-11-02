STM'den Siber Güvenliğe "Jet Hızlandırma"

STM'nin, geleneksel olarak her yıl bir yenilik tanıttığı Türkiye'nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden 'Capture The Flag-CTF'te (Bayrağı Yakala) bu kez, Jet Hızlandırma Programı'nın lansmanı gerçekleştirildi.