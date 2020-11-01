Başta WhatsApp Olmak Üzere, Pek Çok Sohbet Uygulaması Tehlike Saçıyor

Araştırmacılar birkaç popüler sohbet uygulamasında bulunan ortak bir özelliğin güvenlik ve gizlilik riskleri oluşturduğu iddiasını ortaya attı. Sorun, bazı mesajlaşma platformlarının bağlantı önizlemelerini nasıl görüntülediğini, bazı uygulamaların IP adresinlerini sızdırdığını, bağlantıları açığa çıkardığını ve gereksiz yere büyük miktarda veri indirdiğini gösteriyor. Peki, gizlilik riski taşıyan bu uygulamalar hangileri? Ama önce bağlantı önizlemesi nedir, ona bakalım...
Bağlantı Önizlemeleri Nedir?
Çoğu sohbet uygulaması üzerinden bir bağlantı (link) gönderdiğinizde, uygulamanın bu bağlantının bir önizlemesini gayet faydalı olacak bir şekilde gösterdiğini fark etmişsinizdir. Tıpkı aşağıdaki gibi. Göze çok güzel görünüyor, değil mi? Ancak bu güzellik birkaç beklenmedik gizlilik ve güvenlik açığı yaratabiliyor.
Bilindiği gibi zararlı yazılım, truva atları ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar bağlantılar yoluyla paylaşılıyor ve siz bu bağlantıya tıkladığınız anda tetikleniyor. Fakat bazı kötü amaçlı yazılımlar bu bağlantı önizlemelerini de kullanabiliyorlar.
Bu Uygulamalara Dikkat!
En azından araştırmacıların yaptığı çalışmalarda bu görülmüş. Bazı yöntemleri kullanarak bu önizlemeleri kapatılabildiğinden de bahseden araştırmacılar en riskli platformlar ise, iMessage ve WhatsApp olarak belirlenmiş. Buna karşın araştırmacıların bahsettiğine göre söz konusu riske karşı en güvenli platformlar WeChat ve TikTok gibi uygulamalar.
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