Samsung, Yeni Telefonlarında Kavisli Ekran Tasarımından Vaz mı Geçiyor?

Samsung'un Galaxy S21 hazırlığını hızlandırdığını biliyoruz. Önemli bileşen parçalarının üretimine başladığı belirtilen Güney Koreli şirketin Galaxy S21'de önemli bir özellikten ise vazgeçmesi bekleniyor.
Son dönemde karşılaştığımız hemen her yeni akıllı telefonun ekranı kenarlardan kavisli olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekran tasarımından çoğu kişi hoşlanıyor olsa da, kimileri de düz ekranları tercih ediyor. Samsung, Galaxy Note 20 serisinde de Galaxy Note 20 Ultra'yı kavisli ekran tasarımıyla hazırlarken, Galaxy Note 20'yi ise düz ekranla paylaşmıştı. Galaxy S21'de bu denge değişecek.
Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S21 serisinde (şimdilik bilinen) 3 model sunacak. Bunlardan Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ın geleneksel düz ekranlı model olacağı söylenirken, Galaxy S21 Ultra ise kavisli ekran tasarımıyla gelecek.
Böylece Samsugn'un da Galaxy S21 serisinde daha çok düz ekran panelini benimseyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Peki, sizce Samsung'un bu hamlesi yerinde mi? Siz hangi tip ekranı tercih ediyorsunuz? Yorumlarda yazın.
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