Stranger Things 3. Sezondan Yeni Fragman

İlk iki sezonuyla TV dünyasında fırtınalar estiren Netflix dizisi Stranger Things'in üçüncü sezonuna ait yeni bir fragman daha yayınlandı!
Barış Terun
Game of Thrones (Taht Oyunları) sona ermiş olabilir ancak diğer bir beyaz cam efsanesi Stranger Things'in yeni sezonu yolda. 1980'lerde geçen bilim kurgu-korku-drama yapımına ait yeni fragman resmen yayınlandı. Yapımın yeni sezonunun, 4 Haziran 2019'da Netflix'te gösterime gireceği biliniyor.
Aslında fragman yeni sezonla ilgili pek ip ucu vermiyor. Stranger Things'te çocuk kahramanlara sürekli kabadayılık taslayan Billy Hargrove, yeni videoda da başkalarına karşı zorbalık rolü üstleniyor. Karakter bununla da yetinmeyerek; Mike Wheeler'ın annesi ile garip bir ilişki yaşıyor.
Söz konusu fragmanda, 80'li yılların Amerikan yaşam tarzı ile inceden inceye alay ediliyor ve "Alfa Erkek" terimi gizliden gizliye aşağılanıyor.
Stranger Things'in 3.sezonunun yeni fragmanı karşınızda:
Stranger Things 3 | Summer in Hawkins | Netflix
It's summertime in Hawkins, Indiana. Stranger Things 3 premieres July 4. Only on Netflix.
Watch Stranger Things, only on Netflix:
SUBSCRIBE:
About Netflix:
Netflix is the world's leading internet entertainment service with over 148 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments.
Connect with Netflix Online:
Visit Netflix WEBSITE:
Like Netflix Kids on FACEBOOK:
Like Netflix on FACEBOOK:
Follow Netflix on TWITTER:
Follow Netflix on INSTAGRAM:
Follow Netflix on TUMBLR:
Stranger Things 3 | Summer in Hawkins | Netflix
When a young boy vanishes, a small town uncovers a mystery involving secret experiments, terrifying supernatural forces and one strange little girl.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın