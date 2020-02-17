Stranger Things 4. Sezon'dan İlk Fragmanı Yayınlandı!

Son dönemin en başarılı bilim-kurgu dizilerinden biri olan Netflix'in Stranger Things'i, 4.sezonu için hazırlanıyor. Dördüncü sezona ait ilk fragman yayınlandı!

  • Barış Terun
Stranger Things 4'ün ilk fragmanı yayınlandı!

Stranger Things'in yeni sezonunun fragmanı, 14 Şubat Sevgililer Günü temasıyla yayınlandı. Stranger Things, bu kez bize Rusya'dan selam yolluyor. 50 saniyelik fragmanda, yakın geçmişte paranormal olaylara bulaşan onlarca figürün, maksimum güvenlikli hapishanelerden kaçısı işaret ediliyor. Tahminimiz, bu suçluların dostlarımızla karşı karşıya geleceği yönünde.

Yapımcılar da bu iddiayı doğruluyor. Duffer kardeşler, "Amerikalı kahramanlarımız için her şey günlük güneşlik değil. Kendilerinden çok uzak diyarda, uçsuz bucaksız Kamchatka'da genç kahramanlarımız karanlık varlıklarla karşı karşıya geliyor. Bu sırada mutlak bir kötülük, yer altını kazıyıp dünya üzerinde yürümeye niyetleniyor." ifadelerini kullanıyorlar.

Stranger Things, son sezonunda Netflix platformunda 40 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Yeni sezonun fragmanı da, internet fenomeni haline dönüştü.

Stranger Things 4 | From Russia with love… | NetflixStranger Things 4 | From Russia with love… | Netflix
From Russia with love...

Maalesef yapımın 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı; ne Netflix, ne de yapımcılar tarafından açıklanmadı. Yine de, Stranger Things'in 4. sezonunun da son derece başarılı olacağı kesin...

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