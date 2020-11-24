Stranger Things Dördüncü Sezona Dev Bir İsim Katılıyor: "Freddy Krueger"

Hayranlarının merakla beklediği Netflix dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonu, çok büyük bir ismi daha ekrana taşıyor. Ama tek sürpriz de bu değil...

Stranger Things Dördüncü Sezona Dev Transfer

Netflix'in büyük ilgi gören serisi Stranger Things, dördüncü sezonuna hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa dördüncü sezon, bazı önemli isimlerin de kadroya katılması ile birlikte gerçek anlamda bir hit olabilir.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Stranger Things'in dördüncü sezonunda 8 yeni isim ile karşılaşacağız. Bu isimlerden en önemlisi, hiç kuşkusuz Robert Englund olacak. Eğer bu isim sizin için bir anlam ifade etmediyse bir de şöyle söyleyelim: Kendisi, Elm Sokağında Kabus filmlerinin unutulmaz karakteri Freddy Krueger'ı oynayan aktör. Englund, Stranger Things'e Victor Creel isimli bir karakterle katılıyor. Creel, 1950 yılında işlenen bir cinayetten dolayı akıl hastanesinde yatan bir karakter olacak. Hikayeye ne şekilde dahil edileceğini ise henüz bilmiyoruz.

Bir Transfer de Game of Thrones'tan

Stranger Things dördüncü seonunda karşımıza çıkacak ikinci yeni isim ise Tom Wlaschiha olacak.  Tom Wlaschiha, Game of Thrones hayranlarının yakından tanıdığı bir aktör; seride Jaqen H'ghar karakterini canlandırıyordu. Stranger Things'te ise Dmitri karakterini canlandıracak. Dmitri, bir Rus ceza evinde görev yapan zeki bir gardiyan.

Dördüncü sezonda karşımıza çıkacak dğer 6 isim ise şunlar: Eduardo Franco, Jamie Campbell Bower, Sherman Augustus,  Mason Dye, Nikola Djuricko ve Eddie Munson.

Stranger Things dördüncü sezon için henüz bir yayın tarihi açıklanmış değil.

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