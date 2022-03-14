Subaru'nun İkonik Aracı WRX STI, Artık İçten Yanmalı Motorla Gelmeyecek!

Subaru, performans aracı olarak bilinen ikonik WRX STI'nin içten yanmalı motora sahip yeni bir modelinin olmayacağını açıkladı. Şirket bunun yerine, elektriğe dönmeyi planlıyor.

  • Levent Öztürk
Subaru efsanesi WRX STI de elektrik dedi
David Graff

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Subaru'nun İkonik Aracı WRX STI, Artık İçten Yanmalı Motorla Gelmeyecek!
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