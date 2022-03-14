Subaru'nun İkonik Aracı WRX STI, Artık İçten Yanmalı Motorla Gelmeyecek!

Görünene göre yeni nesil Subaru WRX STI elektrikli olacak. Otomobil üreticisi tarafından paylaşılan bir basın açıklamasında Subaru, şu andaki neslin WRX platformuna dayalı, benzinle çalışan bir STI inşa etme planının olmadığını söyledi.
Şirketin yaptığı açıklamada "Subaru, elektriklenme de dahil olmak üzere yeni nesil Subaru WRX STI için fırsatları araştırıyor. Bu arada, yeni WRX platformuna dayalı olarak yeni nesil bir içten yanmalı motor taşıyan bir WRX STI üretilmeyecek."
Subaru, değişikliğin nedeni olarak "sera gazları (GHG), sıfır emisyonlu araçlar (ZEV) ve Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFÉ) için düzenleme ve gereksinimleri" karşılama çabalarını gösteriyor.
STI, Subaru'nun üst seviye performans aracı olarak tanımlanabilir ve tipik olarak WRX serisiyle birlikte piyasaya sürülüyor. STI ileri bir tarihte geri dönebilir ancak egzoz borusu yerine bir batarya paketine sahip olması mümkün gözüküyor. Subaru'nun ilk elektrikli aracı olan Solterra'nın bu yıl içinde satışa çıkması bekleniyor. Araç 71,4 kWh pil ile gelecek, hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli modellere sahip olacak.
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