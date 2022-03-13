WhatsApp Web Kullananlara İçin Yeni Eklenti: Code Validate

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerine şu sıralar pek çok güncelleme yapılıyor. Bunlardan bir kısmı yayına alınırken, bazılarının üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Güvenliği üzerine bir hayli kafa yorulan WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, şimdi WhatsApp'ta yeni bir güvenlik özelliğini daha kullanıma sunduklarını açıkladı.
Tanıtılan yeni özelliğin adı Code Validate. WhatsApp Web sürümünü merkeze alan Code Validate, artık tarayıcı üzerinde WhatsApp Web'i kullanırken daha güvenli bir iletişimin kapısını aralıyor. WhatsApp'ın web üzerinden kullanıldığında uçtan uca şifreleme özelliğine ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen Code Validate, şu an Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge'in resmi tarayıcı uzantısı mağazalarından indirilebiliyor.
Chrome için buradan ve Edge için buradan indirebileceğiniz Code Validate, "uzantıyı ekle" butonuna bastıktan sonra araç çubuğunuza sabitleniyor ve bu sayede WhatsApp Web'i açtığınızda otomatik olarak aktive oluyor. Eğer ekran başındayken WhatsApp Web'i kullanıyorsanız, ek güvenlik için bu eklentiyi indirmenizi öneririz.
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