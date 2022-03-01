Batman de Dahil Olmak Üzere, Pek Çok Filmin Rusya Gösterimi Durduruldu!

The Batman'in 3 Mart'ta Rusya'da vizyona girmesi planlanıyordu, ancak Warner Bros Ukrayna'nın işgali nedeniyle planlarını durdurmaya karar verdiğini açıkladı. WarnerMedia sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki insani kriz ışığında, WarnerMedia uzun metrajlı filmi 'The Batman'in Rusya'daki gösterimini duraklatıyor. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bu trajediye hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.
Matt Reeves tarafından yönetilen Batman'de pelerinli süper kahraman rolünde Robert Pattinson, Catwoman rolünde Zoe Kravitz, Penguen rolünde Colin Farrell, Riddler rolünde Paul Dano, teğmen James Gordon rolünde Jeffrey Wright ve suç lordu Carmine Falcone rolünde John Turturro yer alıyor.
Disney'den de İptal Kararı Geldi
Karar, Disney'in Rusya'daki film gösterimlerini duraklatmak için yaptığı benzer bir duyurunun ardından geldi. Pixar'ın son animasyon filmi Turning Red'in ülkede 10 Mart'ta vizyona girmesi planlanıyordu ancak bu da iptal edildi.
Disney, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, Pixar'dan yakında çıkacak olan 'Turning Red' de dahil olmak üzere Rusya'daki gösterimleri durduruyoruz. Gelecekteki ticari kararları, gelişen duruma göre alacağız. Bu arada, ortaya çıkan mülteci krizinin ölçeği göz önüne alındığında, mültecilere acil yardım ve diğer insani yardımları sağlamak için STK ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.
Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022
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