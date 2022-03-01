Batman de Dahil Olmak Üzere, Pek Çok Filmin Rusya Gösterimi Durduruldu!

Dev film stüdyoları, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara destek vermek amacıyla film gösterimlerini iptal ediyor. İptal edilen filmler arasında merakla beklenen The Batman de var!