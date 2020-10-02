Super Smash Bros Ultimate'ın yeni karakteri Minecraft'tan Steve Oluyor

Popüler oyun Super Smash Bros Ultimate'in yeni karakterinin kim olacağı ortaya çıktı. Böylece, Minecraft efsanesinin Super Smash Bros Ultimate'e girişi onaylanmış oluyor.

  • Levent Öztürk
Super Smash Bros Ultimate'ın yeni karakteri Steve!
Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate üzerine gelecek olan yeni indirilebilir karakterin kimliği hakkında devasa tahminler ve söylentiler bulunuyordu. Yeni yapılan açıklamadan önceki söylentiler, en son gelen karakterin Overwatch'tan Tracer olacağı yönündeydi ancak Smash karakterlerinin arasına, İngiliz silahşorun yerine Minecraft'tan Steve, bir DLC savaşçısı olarak katılıyor.

Yani, SSBU tüm zamanların en çok satan oyunu ile bir araya geliyor. Diğer Minecraft karakterleri Alex, Enderman ve ikonik Zombie ise alternatif giysiler olarak sunuluyor. Minecraft temalı bir sahne ve yedi yeni müzik parçası da bu birlikteliğin bir parçası olarak oyunda yerlerini alıyor.

Görünene göre Steve, Minecraft bloklarını kullanarak Smash sahnelerinde yapılar kurabilecek ve (doğal olarak) bir kazma kullanacak. Ancak Nintendo bu açıklamada Steve'in dövüş tarzı hakkında bir bilgi vermedi. Ayrıca bu yeni savaşçının yayımlanma tarihi ve Minecraft DLC'sinin geri kalanı da henüz belli değil.

Steve ve arkadaşları, SSBU için Fighters PAss Vol. 2 ile eklenen ikinci grup oluyor. Bunların ilki Arms boksörü Min Min'di. Geriye dört savaşçı kalmış durumda ve onların da önümüzdeki yılın sonuna kadar eklenmesi bekleniyor...

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