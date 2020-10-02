Super Smash Bros Ultimate'ın yeni karakteri Minecraft'tan Steve Oluyor

Popüler oyun Super Smash Bros Ultimate'in yeni karakterinin kim olacağı ortaya çıktı. Böylece, Minecraft efsanesinin Super Smash Bros Ultimate'e girişi onaylanmış oluyor.

02 Ekim 2020 20:00

Levent Öztürk