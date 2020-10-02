Spider-Man 3 filmi için kötü adam kim olacak? O isim belli oldu

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan pek çok film ya ileri bir tarihe attı ya da tamamen askıya aldı. Koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi değişen filmler arasında Spider-Man 3 filmi de bulunuyor. Film hakkında henüz ayrıntılar ortaya çıkmış olmasa da filmin kötü adamı belli oldu.
SPIDER-MAN 3 FİLMİ İÇİN KÖTÜ ADAM KİM OLACAK?
Hollywood Reporter'ın haberine göre The Amazing Spider-Man 2'nin kötü karakteri Electro, Jamie Foxx ile yeni serinin üçüncü filminde geri dönecek. Habere göre Jamie Foxx, Electro rolü için şimdiden görüşmelere başladı. Ancak filmde Electro dışında başka kötüler de karşımıza çıkabilir.
The Amazing Spider-Man 2'de canlandırdığı Electro'yla aynısı olup olmayacağı şu an için net değil. Marvel, Spider-Man 3 filminde seyircinin karşısına henüz nasıl bir hikaye ile çıkacağı da belli olmadı.
SPIDER-MAN 3 NE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Spider-Man 3'ün vizyon tarihi 2021'in Kasım ayından Aralık ayına alındı. Filmin 17 Aralık 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.
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