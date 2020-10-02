Spider-Man 3 filmi için kötü adam kim olacak? O isim belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle sarkan çekimlere karşın, Spider-Man 3 filmi için hazırlıklar devam ediyor. Film hakkında henüz ayrıntılar ortaya çıkmış olmasa da filmin kötü adamı belli oldu. Jamie Foxx, Electro rolü için şimdiden görüşmelere başladı...