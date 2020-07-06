Korku Filmleri ve Koronavirüs Salgını Arasında Şaşırtıcı İlişki

Bir salgın söz konusu olduğunda insanların iki kategoriye ayrıldıkları söylenebilir: Boşluk içerisinde Contagion ve Outbreak gibi gerçek ile fazlasıyla ilgili filmleri izlemeye yatkın olanlar ve bu tür felaket filmlerinden veba gibi kaçınanlar. Henüz hakem onayı almamış yeni bir araştırma, benzer gerilim - korku türü filmlere ilginin salgın ile başa çıkma durumumuzu etkilediğini söylüyor. Görünene göre iyi bir korku filminden hoşlanan kişiler, hoşlanmayanlara göre salgın sırasında daha rahat oluyorlar.
Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmanın yazarları, "hazırlayıcı" filmlerin izleyicilerini "gerçek dünya durumlarında faydalı olabilecek başa çıkma stratejilerini deneyerek" kendilerini zihinsel olarak hazırladıkları hipotezini ortaya atıyor. Yazdıklarına göre kitaplar ve sinemalardaki kurgu hikayeler gerçek dünya durumlarını koltuğumuzun rahatlığında canlandırarak "doğal seçilimden bir hediye" gibi davranıyor. Araştırma ile de felaket hikayeleri, film hayranlarına salgın anındaki koşullarla başa çıkmak için zihinsel bir avantaj veriyor.
Araştırmacılar, "hazırlayıcı" film türünün içerisinde uzaylı istilası, kıyamet senaryoları ve zombiler hakkındaki filmleri dahil ettiler. Daha sonra da bu tür filmlerin ve korku filmlerinin hayranlarının Covid-19 salgını sırasında daha yüksek bir psikolojik dayanıklılık gösterip göstermediklerini ve kriz için hazırlıklarını arttırıp arttırmadığını ölçtüler.
ABD'den "dikkat kontrolünü" geçmesi gereken (eğer bütün film boyunca telefonunuza bakıyorsanız filmden bir fayda edindiğinizi söylemek pek doğru olmaz) 310 katılımcıya uygulanan ankette, katılımcıların kıyamet filmleri ile ilgili izleme alışkanlıklarını belirleyen sorular soruldu.
Psikolojik dayanıklılık, deneysel koşullar altında kanıtlaması oldukça zor olan bir kavram ve bu yüzden araştırmacılar, katılımların salgın sırasındaki keyifli deneyimlerinin raporlarını kullandılar. Daha fazla pozitif deneyimin, keyif almak için çok stresli olan birine göre daha az sorun yaşanması anlamına geldiği var sayılıyor.
Henüz hakem onayı almış olmasa da bulgularına göre "hazırlayıcı" film hayranları bir salgın durumu ile başa çıkmaya ve salgın sırasındaki gerçeklikler ile yüzleşmeye, bu filmleri izlemekten kaçınan kişilere göre daha hazır oluyor. Buradaki "hazırlayıcı" kavramı, yukarıda da bahsettiğimiz Contagion ve Outbreak gibi salgın konulu filmler oluyor. Sadece korku filmlerinden keyif alan ancak Contagion ve Outbreak gibi filmlerle ilgilenmeyen kişiler ise daha yüksek psikolojik dayanıklılık gösterse de, o kadar yüksek hazırlık seviyesi bildirmiş değiller. Korku - gerilim filmlerinden hiç hoşlanmayanlar ise, salgın durumunda en çok huzursuz olan kesim olduğu, araştırmanın sonucu olarak dikkat çekiyor.
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