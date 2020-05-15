The Witcher'ın Yeni Sezonu İçin Sürpriz Bir Transfer Gerçekleşiyor

The Witcher'ın şimdiden onaylanan yeni sezonunda, sinema dünyasının dev bir simini de göreceğiz. İşte, The Witcher'ın büyük transferinin detayları...

  • Barış Terun
The Witcher'ın yeni sezonunda büyük sürpriz

The Witcher, sadece oyun dünyasında değil; beyaz camda da fırtınalar estiriyor. Yapımın dizi uyarlaması Netflix'te yayınlandı ve oldukça iyi tepkiler aldı. Seri çoğu eleştirmenden tam not alırken, izleyicilerinin de beğenisini kazandı.

Elbette, hiçbir şey mükemmel değil. İlk sezonda Kim Bodnia tarafından canlandırılan Vesemir karakteri eleştirmenlerin hedef tahtasında yer almıştı. İlk etapta Vesemir'i canlandırması için Star Wars evreninin en önemli figürleri arasında yer alan ve Luke Skywalker'a hayat veren Mark Hamill ile anlaşılmıştı; lakin her nedense Kim Bodnia bu rolü kaptı.

Vesemir, en tecrübeli ve en yaşlı Witcher konumunda. Rivia'lı Geralt'ın manevi babası olduğuna da şüphe yok. Ama şimdi, serinin yaratıcıları, ilk sezonda az da olsa dakika alan Kim Bodnia'nın bu rolü kaldıramayacağına karar vermiş gibi gözüküyor. Zira Vesemir, The Witcher'ın yeni sezonunda, bu rolün altından kalkacak, farklı bir oyuncu tarafından canlandırılacak.

Netflix'e yakın kaynaklardan sızan dedikodulara göre iki isimden biri Vesemir'i canlandıracak: Bunlardan biri Batman, Spider-Man: Homecoming ve Birdman'den tanıdığımız; Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Micheal Keaton. Keaton, şimdiye kadar herhangi bir TV serisinde yer almasa da, role sıcak bakıyor.

Micheal Keaton ile anlaşılamazsa, Mads Mikkelson'a yönelinecek. Her ne kadar Mads Mikkelson, Micheal Keaton kadar yetenekli bir oyuncu olmasa da; King Arthur, James Bond: Casino Royale,  Rogue One: A Star Wars Story gibi filmlerinde önemli roller üstlendi.  Mads Mikkelson, Hannibal TV serisinde Dr. Lecter'ı canlandırırken; Death Stranding oyunundaki muhteşem canlandırmaları ile  2019 Game Award for Best Performance (2019 - En İyi Oyun Karakteri Performans) ödülü ile karşımıza çıktı.

Bizim ilk tercihimiz Micheal Keaton'dan yana olacak lakin oyuncu kadrosuna;  Mads Mikkelson gibi bir isim katılırsa da kimsenin itiraz edeceğini sanmıyoruz.

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