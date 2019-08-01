Supernatural Final Sezonu İçin İlginç Açıklama

Uzun ama çok uzun yılların ardında fantezi-kurgu fenomeni Supernatural için sona gelindi; ilginç açıklamalarsa gelmeye devam ediyor!

  • Barış Terun
Supernatural Final Sezonu İçin İlginç Açıklama

Kült dizi Supernatural'da Sam Winchester rolünü üstlenen Jared Padalecky, 15 yılın suçla savaşmak için çok uzun (hatta biraz da sıkıcı) bir süre olduğunu bir kez daha dile getirdi. Supernatural evreninin muazzam mitolojisi olduğunu kabul ediyoruz ancak bir karakterlerimiz biraz bunalmış gibi. Padalecky, kahramanlarımızın artık "huzur" bulmasını istiyor.

Jared Padalecky, yaptığı açıklamada "Pek çok basın çalışanı, pek çok kez mikrofon uzattı. Sam ve Dean'in ölmelerini umduğunu söyledim. Çünkü ölmezlerse, sonsuz karanlık bir döngünün içerisinde savaşmaya devam edecekler. Şimdiyse bu fikrim biraz yumuşadı. Sam ve Dean, güneş batarken içkilerini yudumlayacakları, tropik bir adaya yolculuk edebilirler. Meleklerin, Şeytanların, Vampirlerin, Cadıların, Karanlığın, İblislerin hatta Yaratıcı'nın kendisinin bile onlara dokunmamalarını istiyor. Sam ve Dean kavga isterse bulur, Kısacası tüm o karanlık yılları geride bırakmalı, huzuru bulmalılar." ifadelerini kullandı.

Aslında bu açıklamalar, Supernatural hayranları için sevindirici nitelikte. Uzun süredir, Sam ve Dean'in ölecekleri yönündeki iddialar ortaya atılıyor ve bu dedikodulara sebep olarak Jared Padalecky'nin açıklamaları gösteriliyordu. Efsanenin bitişi nedeniyle buruk olsak da, yaşayacakları yönündeki umut bizi mutlu etti. Sam ve Dean'in babasını canlandıran Jeffrey Dea Morgan son bir kez daha karşımıza çıkabilir.

Eylül ayında gösterime girecek final sezonu 20 bölümden oluşacak. Jensen Ackles, Jared Padalecki ve Misha Colllins üçlüsü bir kez baş rolleri üstlenecek. İddialara göre; Castiel bir aydınlanma yaşarken, zaten duygusal yapıya sahip bir insan olan Jensen Ackles'ın canlandırdığı karakter, özelliklerde ilk bölümlerde ciddi kafa karışıklıkları yaşayacak. 14.sezonun sonundaki şok finalden sonra kim yaşamazdı ki?

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