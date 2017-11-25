Surface Pen, Lumia Üzerinde Böyle Denenmiş
Microsoft'un zamanında kalemli bir Lumia üretmeyi planladığı, yeni ortaya çıkan bu videoyla anlaşıldı!
Lumia 950 ve Lumia 950 XL'nin piyasaya sürülmesinin üzerinden iki seneden fazla zaman geçti. Tanıtıldıklarında Windows Phone hayranları arasında epey heyecana neden olan bu telefonlar, aslında Microsoft'un mobili terk etmek üzere attığı ilk adımlardı.
Lumia 950 yeterince iyi bir telefondu ancak birkaç ay önce ortaya çıkan bir rapor, Microsoft'un ilk planlarının daha büyük olduğunu söylemişti. Firma örneğin telefona Surface Pen desteği eklemek, akıllı kılıfları desteklemek ve onu 3D Touch işlevselliğiyle donatmak istiyordu. Lumia 950'de bunların hiçbirini görmedik ancak yeni ortaya çıkan bir video, Surface Pen'in bir prototip üzerinde denendiğini gösterdi. Kaynağa göre video, Microsoft'un N-trig kalem teknolojisini kullanmaya başlamasından önce çekildi.
Videoda izleyebileceğiniz üzere işler pek yolunda gitmiyor ve kalem çalışmayı reddediyor. Yine de Böyle küçük bir cihazda kalemin denenmiş olması ilginç. Microsoft telefon dünyasını terk etmeseydi muhtemelen sıra dışı yeniliklere rastlayacaktık, ancak şimdilik firmadan gelecek haberleri beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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