Surface Pen, Lumia Üzerinde Böyle Denenmiş

Microsoft'un zamanında kalemli bir Lumia üretmeyi planladığı, yeni ortaya çıkan bu videoyla anlaşıldı!

Oynat Surface Pen, Lumia Üzerinde Böyle Denenmiş Microsoft'un zamanında kalemli bir Lumia üretmeyi planladığı, yeni ortaya çıkan bu videoyla anlaşıldı!

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