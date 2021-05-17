Sürücüsüz Arabanın Kafası Karıştı; Ortaya Bu İlginç Görüntüler Çıktı...

Bir bilgisayarı, insan sürücüler için tasarlanmış yolları anlamak ve bu yollarda gezinmek için programlamak oldukça zor. Bir otonom araç başa çıkamayacağı ya da anlayamadığı bir durumla karşılaştığında ortaya ilginç, hatta komik durumlar çıkabiliyor. Bu durum nadir olarak gerçekleşe de, Arizona'da Waymo One ile gezilerinin kliplerini paylaşan bir YouTuber olan Joel Johnson'ın çektiği 35 dakikalık bir video, bu nadir anlardan en eğlencelilerinden birini belgeledi.
Videonun yaklaşık 12. dakikasında, Johnson'ın arabası çok şeritli bir caddede sağa dönmek istiyor. Ne yazık ki en sağ şerit kukalarla kapatılmış durumda. Otomobil durduktan sonra, bundan sonra ne yapacağından emin olamıyor ve durup kalıyor. Hemen telefonla arayan bir Waymo temsilcisi, Johnson'a yol yardımının gelmekte olduğunu söylüyor. Yardım gelmeden önce, araba aniden dönüşü tamamlamak için hareket ediyor ancak şeritler arasında yine duruyor. Ardından birkaç adım geri giderek durumu daha da kötüleştiriyor.
Bu eğlenceli videoyu aşağıdan seyredebilir ve kukalar yüzünden otonom aracın başına gelenleri görebilirsiniz:
Waymo Self Driving Taxi Fumbles In Construction Zone, Blocks Traffic | JJRicks Rides With Waymo #54Want to view and search every timestamped event from my videos, all in one place? Check out the Videos page on my new website
A special thank you to Danny Harmon from @Distant Signal for the voiceover segment. Check him out if you need voice work done!
00:00 Ride start/parking lot
01:10 Unprotected right
02:40 Unprotected left
03:20 Right lane change
04:24 Unprotected right
05:56 Right turn detour
06:34 Four way stop
07:33 Unprotected left
09:05 Right lane change
09:47 Fatal mistake
10:11 Unprotected left
11:01 Important explanation, please watch
11:32 Waymo's official statement
12:22 Beginning of car getting stuck
13:22 Roadside assistance called
13:32 Rider support call
16:47 Car makes the turn, but gets stuck again and starts blocking the road
20:05 Roadside assistance makes an appearance
20:08 Asking the real questions (is roadside assistance always following me?)
20:53 Car reverses from stuck spot, but gets stuck again and blocks the entire lane
21:29 Roadside assistance called again
21:39 Construction folks take the cone away
23:01 Construction guy directing traffic
23:23 Talking to construction guy
23:46 Car runs away from roadside assistance
24:35 Car gets stuck again
25:21 Roadside assistance called again
25:50 Roadside assistance finally arrives
26:25 Car runs away again
27:39 Doors unlocked, car finally stopped for good
28:24 App screenshot
28:50 Roadside assistance team member boards the vehicle
29:14 Disengagement
30:51 Trip continues in manual
32:01 Sorry roadside assistance guy!
32:51 Asking the real questions again (is roadside assistance always following me?)
33:45 Oh joy, now announcements cover up *even more* of the screen
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