Sürücüsüz Arabanın Kafası Karıştı; Ortaya Bu İlginç Görüntüler Çıktı...

Google'ın Waymo'suna ait bir sürücüsüz arabanın kafası, yolda bulunan kukalar nedeniyle kafası karıştı. Aracı kurtarmak için görevlilerin gelmesi gerekti ama bu sürede yaşananlar, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.