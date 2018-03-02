Sürücüsüz Otomobiller İşte Böyle Görüyor
Bu 360 derecelik video, sürücüsüz otomobillerin yolu "nasıl gördüğünü" net şekilde gösteriyor.
- Ercan Uğurlu
Sürücüsüz otomobiller, diğer adıyla otonomlar uzunca bir süredir test aşamasında. Teknoloji zamanla kendini oldukça geliştirdi ve bu teknolojiye sahip sürücüsüz otomobiller, 2020 yılında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok şirketin bu konuda çalışması var. Bunlara Google'dan başlayıp Apple'a, Tesla'dan devam edip Volvo'ya ve Bosch'a kadar pek çok şirketi sıralayabiliriz. Waymo da, bunlardan biri. Aslında Waymo, Google'ın ana şirketi Alphabet'in yan kuruluşlarından biri. Yani işin içinde yine Google var.
Sürücüsüz otomobiller uzunca bir süredir test aşamasında, ancak artık prototiplerden çok daha ileri gidilmiş durumda. Yani tabiri caizse bu teknolojinin son rötuşları yapılıyor. Özellikle gelecek olan 5G mobil internet teknolojisinin hayatına başlamasıyla, veri iletimi konusundaki en büyük engel de ortadan kalkacak ve otonomlar bir anda yollara düşecekler.
Elbette işin içinde yapay zeka da var. Zira sürücüsüz otomobiller yollarda kendi başlarına yol alırlarken bir nevi "merkezi sinir sistemi" olarak yapay zekayı kullanıyorlar. Peki, sürücüsüz otomobiller çevreyi nasıl görüyor, çevredeki objeleri, diğer otomobilleri ve yayaları nasıl ayırt ediyor, nasıl yol alıyorlar. Waymo tarafından YouTube'a yüklenen bu video, tam olarak bunu açıklar nitelikte.
Waymo'nun paylaştığı 360 derecelik videoda, sürücüsüz otomobillerin çevreyi nasıl gördükleri anlaşılabiliyor. Waymo'nun kullandığı LIDAR, yani radar ve kamera yayınlarından toplanan verilerin işlendiği ana sistem, 300 metreye kadar çevreyi anbean tarıyor ve bu sayede, otomobil yol alırken, 300 metre çapında bir alanda ne var ne yok görebiliyor.
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