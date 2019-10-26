Symantec Yazılımı, Chrome'un Son Sürümünü Çökertti!

Symantec'in "uç nokta koruma" yazılımı, Google'ın tarayıcısı Chrome'u "internette çıktığı uç noktalardan" indirip yerle bir etti!

Chrome'un Son Sürümünü Symantec Çökertti!

Bir Symantec antivirüs yazılımının Google Chrome'un 22 Ekim'de yayınlanan son sürümünü "beklenmedik biçimde" çökerttiği ortaya çıktı.

Daha çok şirketlerde kullanılan güvenlik paketi Symantec Endpoint Protection (SEP), Chrome 78'e yükselttikten sonra birçok kullanıcının web tarayıcısının art arda çökmesine yol açtı. Tarayıcı çöktüğünde Chrome'un her zamanki "Aw snap..." ile başlayan mesajı görüntülendi. Sorunun yalnızca SEP 14'te yaşandığı, güvenlik paketinin önceki sürümlerinde sorun yaşanmadığı söyleniyor.

Durumun farkında olan Google, sorun yaşayanların BT departmanıyla iletişime geçmelerini ve SEP 14.2 veya üzerine yükseltmelerini önermelerini söyledi. Aynı sorunu evde yaşayanların, Google'a sorunu onarmakta yardımcı olmak için buradaki destek konu başlığında antivirüs yazılımıyla ilgili bilgileri Google'a vermesi tavsiye ediliyor.

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