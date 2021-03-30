"System Update" İsimli Sahte Uygulama, Android Cihazlara Virüs Yayıyor

Kendisini bir sistem güncellemesi gibi gösteren ve System Update isimli sahte bir uygulama ile gelen Android zararlısı, Android cihaz sahiplerini tehdit ediyor.

  • Levent Öztürk
Android güncellemesi virüs yayıyor

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