Tachyum'un Prodigy Evrensel İşlemcisi, Intel, AMD ve NVIDIA'ya Kafa Tutuyor

Tachyum adında bir ABD girişim şirketi, Prodigy Evrensel İşlemci adını verdiği yeni bir işlemci tasarı üzerinde çalışıyor ve bu işlemciyi hayata geçirdiklerinde Xeon'dan daha hızlı ve ARM'dan daha küçük CPU çekirdekleri ile maksimum verimlilik ve performans sağlayacağı iddiasında bulunuyor. Şirket eğer bu dediklerini yaparsa, Intel, AMD ve NVIDIA'ya büyük rakip olabilir.
Tachyum, daha önce Prodigy Evrensel İşlemcisi için 25 milyon dolar bağış toplamayı başarmıştı. Özellikle tek iş parçacıklı kodda Intel Xeon işlemcilerinden daha hızlı olduğu iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken Prodigy Evrensel İşlemci, özellikle yapay zeka konusunda rol alıyor.
İnsan beyni büyüklüğündeki sinir ağlarını gerçek zamanlı olarak simüle etmek için kullanılacak olan Prodigy Evrensel İşlemci'den öte yandan Google, Facebook, Alibaba ve Amazın gibi web sunucularında da faydalanılması bekleniyor.
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