Tam Kapanma Açıklandı: Tam Kapanma Ne Zaman? İşte Alınan Kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tam kapanma olacak mı?" sorusunun cevabını kabine toplantısının ardından cevapladı. Buna göre Türkiye, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçti.