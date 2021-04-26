Tam Kapanma Açıklandı: Tam Kapanma Ne Zaman? İşte Alınan Kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni Koronavirüs kararlarını açıkladı. Bir süredir vaka sayılarının istenen seviyelere gerilememsi ile birlikte "Tam kapanma olacak mı?' sorusu gündemdeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan'da 17 Mayıs'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçtiğimizi duyurdu.
Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:
"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir."
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor? Tam Kapanma Nedir?
- 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildi.
- İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna olmayacak.
- Anaokulu, kreşler de dahil olmak üzere, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek.
- Zincir marketler pazar günleri tamamen kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.
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