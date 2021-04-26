Tam Kapanma Açıklandı: Tam Kapanma Ne Zaman? İşte Alınan Kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tam kapanma olacak mı?" sorusunun cevabını kabine toplantısının ardından cevapladı. Buna göre Türkiye, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçti.

Tam Kapanma Açıklandı: Tam Kapanma Ne Zaman?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Sağlıklı ve uzun bir ömrün 5 altın kuralı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi

Günün En çok Okunanları
Pembe WhatsApp'a Sakın Aldanmayın!
Dünyanın En Şanssız İnsanı Olabilir: Hayatı Boyunca 7 Kez Yıldırım Çarptı!
Dünyanın İlk Ahşap Uydusu WISA Woodsat, Uzaya Fırlatılıyor
Cyberpunk 2077 Ne Kadar Sattı; Ne Kadar İade Edildi? Açıklandı...
Google, google.com.ar Alan Adını, Yaklaşık 4 Dolara Başkasına Kaptırdı

 

 