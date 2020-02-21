Tanıtıldı: Sony Xperia L4 Özellikleri Neler?

Sony, yeni alt seviye telefonu Xperia L4'ü tanıttı. Geçen seneki Xperia L3 sizi heyecanlandırmadıysa bile, Xperia L4'teki birkaç yenilik ilginizi çekebilir.
6,2 inç 720x1680 21:9 ekranla gelen telefonun ekranı, Xperia L3'e göre daha büyük ve daha yüksek çözünürlük sunuyor. Ekran oranı ise Sony dışında genellikle görmediğimiz, telefonu uzun hale getiren bir oran. Bu tür bir ekran herkese göre olmayabilir, ancak Sony'ye göre hem iki uygulamayı yan yana çalıştırmayı kolaylaştırıyor, hem de resim ve videolar için daha uygun.
Telefonun arka yüzünde 13MP f/2.0 ana kamera, 5MP f/2.2 ultra geniş kamera ve 2MP f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Kameraların özellikleri çok etkileyici görünmese de, giriş seviyesi olması beklenen bir telefon için üç kamera hiç fena değil. Sony Xperia L4'ün diğer önemli özellikleri arasında çentikli tasarım, 3.580mAh pil ve hızlı şarj var.
Geriye kalan özellikler ise daha sıradan görünüyor. Cihazın ön yüzünde 8MP kamera bulunurken yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Android 9 ile gelen telefonun depolama alanı 64GB, RAM miktarı ise 3GB. microSD desteği sunan telefon, MediaTek Helio P22 yonga setiyle çalışıyor. Xperia L3 de aynı işlemci ve RAM ile çalıştığından, Xperia L4'ün daha güçlü olmaması hayal kırıklığına yol açabilir.
Xperia L4, "ilkbahar 2020" itibariyle siyah ve mavi seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı henüz açıklanmadı, ancak Xperia L3'ün fiyatı 225 dolar seviyesindeydi.
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