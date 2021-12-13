On Katılımcının 7'si Kişisel Verilerini Web Siteleriyle Paylaşıyor

Online anketlerle daha geniş bir kitleye ulaşarak araştırmaların daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleşmesini sağlayan Havucum.com, özellikle pandemiyle birlikte önem kazanan siber hijyen alışkanlıklarına dair anket gerçekleştirdi. Ankete göre katılımcıların yüzde 91'i şifre oluştururken büyük harf ve/veya noktalama işareti kullanıyor ve yüzde 68'i de farklı web sitelerindeki üyeliklerinde farklı şifreler kullanıyor.
Şirketlerin kişisel verileri yeterince korumadığı düşünülüyor
Ankete göre katılımcıların yüzde 70'i telefon numarası ve adres gibi kişisel verilerini web siteleri ile paylaştığını belirtiyor. Ancak şirketlerin paylaşılan kişisel verilerin güvenle koruduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kalıyor. Katılımcıların yüzde 32'si farklı platformdaki üyeliklerinde aynı şifreyi kullanırken, yüzde 68'i farklı şifreler kullandıklarını aktarıyor. Katılımcıların yüzde 37'si de şifre yönetimini kolaylaştıran uygulamaları kullanmayı tercih ediyor.
Katılımcılara bankacılık veya alışveriş gibi önemli bilgilerin paylaşılması gereken işlemlerini güvenilir olmayan ağlar (restoran veya kafedeki WiFi ağları, şifresiz ağlar gibi) üzerinden yapıp yapmadıkları sorulduğunda da yüzde 29'u evet, yüzde 71'i ise hayır yanıtını veriyor.
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Havucum.com Kurucu Ortağı Deniz Alpay, "Pandemi sonrasında fiziksel yapılan birçok işin dijitale taşındığı, dijital olarak işleyen süreçlerin de daha fazla kişi tarafından tercih edildiği artık herkesin bildiği bir gerçek oldu. Bu değişim sonrasında siber güvenliğin de önemi gözle görülür ölçüde arttı. Havucum.com olarak gerçekleştirdiğimiz siber güvenlik alışkanlıklarına dair anketimiz, bu konuda bilincin arttığını gösteriyor." diyor.
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