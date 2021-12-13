On Katılımcının 7'si Kişisel Verilerini Web Siteleriyle Paylaşıyor

Gelişen teknolojiler sayesinde araştırma dünyasında öne çıkan online anketlerin daha fazla kişiyle, daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılmasını sağlayan Havucum.com, siber güvenlik alışkanlıklarına dair anket düzenledi. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 91'i şifre oluştururken büyük harf ve/veya noktalama işareti kullanıyor.