Tapo Akıllı Prizlerle Elektrik Tasarrufu Mümkün

Akıllı prizler, elektrik tasarrufu da sağlıyorlar. Beklemede kalan cihazlar, prizde unutulan elektrikli araçlar akıllı prize bağlandığında güçten kesilebiliyor ve bu da aylık faturalara olumlu etki yapıyor.

Tapo Akıllı Prizlerle Elektrik Tasarrufu Mümkün

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