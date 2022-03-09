Tapo Akıllı Prizlerle Elektrik Tasarrufu Mümkün

Bugünlerde pek çok evde ve işyerinde elektrik tasarrufu ve yapılabilecekler güncel bir konu. Herkes bu konuda farklı önlemler almaya çalışıyor. Elektrik tasarrufu için kullanılabilecek çözümlerden biri de akıllı prizler. Akıllı telefonlardan her yerden kontrol edilebilen, programlanabilen Tapo akıllı prizler, elektrik tasarrufu da sağlıyor.
Akıllı ev çözümleri de üreten TP-Link®, kurulması ve kullanımı son derece basit olan Tapo serisi akıllı prizler ile evlerde sürekli beklemede kalarak enerji tüketen cihazların enerjisini kesmek mümkün oluyor. Örneğin, bugün pek çok evde TV, medya oynatıcı gibi cihazlar kullanılmadıkları zaman da sürekli prizde ve 'bekleme' (stand-by) konumunda duruyor. Bekleme konumunda dahi bu tür cihazlar enerji tüketiyorlar. Küçük gibi görünen bu tüketimler, özellikle bu şekilde kullanılan cihaz sayısı çoksa aylık olarak önemli bir tüketim rakamına ulaşabiliyor. Bu tür cihazlar Tapo akıllı prizlere bağlandığında ise kullanılmadıkları zaman enerji tamamen kesilebiliyor. Tapo'nun akıllı telefon uygulaması ile bu cihazların belli saatler arasında enerjilerinin tamamen kesmesi programlanabiliyor; zamanlayıcı ayarlanabiliyor. Böylece cihazların gereksiz elektrik tüketimi önleniyor.
Bu uygulama Tapo akıllı prize bağlı tüm elektrikli ürünler için yapılabilir. Ayrıca prizde unutulan ve hem güvenlik hem tüketim açısından risk oluşturan cihazların, evden uzaktayken de kapatılması akıllı prizlerle mümkün. Android ve iOS destekli Tapo uygulamasıyla nerede olunursa olunsun akıllı prizin enerjisi kesilebiliyor. Bu sayede ütüyü prizde unutma sorunu da ortadan kalkıyor.
Elektrikle ısınanlar için avantajı daha fazla
Ülkemizde bazı bölgelerde elektrikle ısınma söz konusu. Özellikle batı ve güney illerinde, sahil kasabalarında elektrikten beslenen ısınma kaynaklarının kullanımı bir hayli fazla. Yapılan zamlardan sonra bu şekilde ısınanların faturaları kabardı ve tasarruf için çözüm yolları aranıyor. Pandemi nedeniyle bu bölgelerde kışın da yaşayan sayısının arttığı düşünüldüğünde, bu sorunu yaşayan hane sayısının az olmadığını söylemek mümkün.
Tapo akıllı prizler elektrikle ısınanlar için de tasarruf aracı oluyor. Elektrikli ısıtıcı akıllı prize bağlandığında ısıtıcıyı her yerden kontrol etmek, açmak ve kapatmak mümkün oluyor. Aynı şekilde zamanlayıcı kurmak, belli bir saatte ısıtıcıların kapanmasını sağlamak ya da programlamak kolayca yapılabilir. Bu sayede elektrik faturalarında önemli ölçüde tasarruf etmek mümkün oluyor.
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