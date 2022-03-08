Instagram, IGTV ile Birlikte 2 Önemli Uygulamasını Daha Sonlandırdı!

Instagram'ın IGTV uygulamasını sonlandırdığı haberlerinden hemen sonra, iki uygulamasının daha yolun sonuna geldiği ortaya çıktı. Boomerang ve Hyperlapse uygulamaları artık uygulama mağazalarında yok!