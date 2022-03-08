Instagram, IGTV ile Birlikte 2 Önemli Uygulamasını Daha Sonlandırdı!

Görünene göre Instagram, sadece IGTV uygulamasına veda etmiyor. TechCrunch'ın bildirdiğine göre, sosyal medya danışmanı Matt Navarra ve çeşitli Twitter kullanıcıları (KenSchillinger ve WFBrother dahil), Instagram'ın ayrı olarak yayınlanan Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarının da artık Apple ve Google uygulama mağazalarında olmadığını bildirdi. Boomerang, doğrudan bir bağlantı aracılığıyla Google Play'de Android için halen mevcut gözükse de, artık aramalarda sonuç olarak çıkmıyor.
Ana firma Meta, Engadget'a yaptığı bir açıklamada, Instagram'ın "çabalarını ana uygulamaya daha iyi odaklanmak" için bu uygulamalardan çektiğini doğruladı. Apptopia verileri, Instagram'ın 1 Mart'tan sonra Boomerang ve Hyperlapse'i uygulama mağazalarından çektiğini gösteriyor. Apptopia'da görülene göre Boomerang, çekilmeden önce günde ortalama 26.000 indirme ile nispeten popülerdi.
Uygulamaların kaldırılmasının tam olarak şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. 2014'te Hyperlapse ve 2015'te Boomerang'ın lansmanları, Instagram'ın uygulamasını nispeten "lite" tutmaya çalıştığı bir zamanda gelmişti. O dönemde bazı telefonların düşük performansı göz önüne alındığında, sabit hızlandırılmış ve döngülü videolar sunuyorlardı. Ancak, 2022'de Instagram ana uygulaması, Snapchat benzeri Hikayelerden TikTok tarzı içeriklere kadar çeşitli özellikler kazanarak rakiplerine karşılık verdiği için için, Boomerang ve Hyperlapse artık sadece kamera seçenekleri gibi kalmıştı. Daha hızlı akıllı telefonlara geçilmesi ile, tek özellik sunan bağımsız uygulamalara çok daha az ihtiyaç duyuluyor.
Uygulamaların kaldırılması, IGTV'nin kaldırılması anlamında da mantıklı gözüküyor. Bu kararı açıklarken Instagram, hem içerik oluşturucular hem de izleyiciler için video deneyimini geliştirmek istediğini söylemişti. Bu son hamle, daha önceki stratejinin yalnızca bir uzantısı olarak görülebilir.
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