Tapo P100 Akıllı Prizin İkili Paketi Satışa Sunuldu

Uygun fiyatı ve kolay kullanımı ile Türkiye pazarında iyi bir yer elde eden TP-Link Tapo P100 akıllı prizin, tekli ve dörtlü paketinden sonra iki prizden oluşan paketi de satışa sunuldu.