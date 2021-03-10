Tapo P100 Akıllı Prizin İkili Paketi Satışa Sunuldu

Ağ ürünlerinin yanı sıra akıllı ev ürünleriyle de Türkiye pazarında ciddi bir yer elde eden TP-Link, son derece kolay kurulup kullanılan, kaliteli ve uygun fiyatlı Tapo P100 akıllı prizin ikili paketini de satışa sundu. Geçtiğimiz yıl satışına başlanan Tapo P100 akıllı priz, kısa sürede akılı ev çözümleri pazarında iyi bir yer elde etti. Bu nedenle sonbahar aylarında 4'lü avantajlı paketi satışa sunulan ürünün, şimdi de iki prizden oluşan paketi raflarda yerini aldı.
Kullanıcılara farklı adetli paketlerle hem seçenek hem de fiyat avantajı sunuluyor. Yeni satışa sunulan ikili Tapo P100 paketinin satış fiyatı 31,50 USD (KDV dahil). Tapo P100'un tek birimli paketinin fiyatı ise 17,50 USD. Evinde birden fazla akıllı prize ihtiyacı olanlar için ikili ve dörtlü paketler önemli bir fiyat avantajı sağlıyor. Zaten akıllı priz kullanan ve priz sayısını artırmak isteyenler için de tekli ya da ikili paket seçeneği çözüm oluyor.
Günümüzde evler giderek daha akıllı hale geliyor. Pek çok cihaz akıllanıyor; akıllı olmayan elektrikli cihazları yönetebilmenin yolu da akıllı priz kullanmak. Herhangi bir elektrikli cihaz, akıllı prize bağlandığında uzaktan açılıp kapanma, programlanma gibi özelliklere kavuşuyor. Akıllı telefonlar üzerinden her yerden, her zaman akıllı priz ve bağlı olan cihaz yönetilebiliyor.
Küçük boyutu ve fiyatı avantaj sağlıyor
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, mini kompakt tasarımı, kolay kullanılması, ses kontrol özelliği ve benzerlerine oranla daha uygun fiyatıyla cazip bir ürün. Tapo P100 akıllı prize abajur, kombi, hava nemlendirici, çay-kahve makinesi, ütü, elektrikli ısıtıcı gibi tüm elektrikli cihazlar bağlanabiliyor. Android ve iOS destekli Tapo uygulaması ile Tapo P100'e bağlı tüm cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Prize bağlı cihazları uzaktan açıp kapatmak; önceden programlayıp günün belli saatlerinde otomatik açılıp kapanmalarını sağlamak mümkün oluyor. Yine aynı uygulama ile programlama yapılabiliyor. Ayrıca cihaza bağlı elektronik aletler için geri sayım sayacı listeleri de oluşturmak mümkün oluyor.
Tak&Çalıştır özellikli Tapo P100 akıllı prizi kurmak ve çalıştırmak için başka herhangi bir ürün, hub vb gerekmiyor. Ürünü prize takıp Tapo uygulamasını akıllı telefona indirmek ve buradan adımları izleyerek birkaç dakika içinde ürünü aktif hale getirmek mümkün.
Tapo P100 akıllı priz, sesli komut özelliğine de sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz, ses ile de yönetilebiliyor.
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