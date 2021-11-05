Tapo'nun Akıllı Işık Şeridi Yakında Türkiye'de

TP-Link'in akıllı ev ürünleri markası Tapo'nun yeni, eğlenceli bir modeli daha geliyor. Yakında Türkiye'de satışa sunulacak Tapo L900 model adlı akıllı ışık şeridi ile evler renklenecek.

Tapo'nun Akıllı Işık Şeridi Yakında Türkiye'de

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