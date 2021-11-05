Tapo'nun Akıllı Işık Şeridi Yakında Türkiye'de

TP-Link, Tapo markalı akıllı ev ürünlerine yeni ve eğlenceli bir model ekliyor. Yakında Türkiye'de satışa sunulacak olan Tapo L900 akıllı ışık şeridi, evleri renklendirecek. WiFi destekli ve hem Tapo uygulaması üzerinden hem de sesle çalıştırılabilen akıllı ışık şeridinin kullanımı son derece kolay.
Tapo L900, başka herhangi bir cihaz (hub vb) gerektirmeden, doğrudan WiFi'a bağlanarak çalışır duruma geliyor. İstenilen ölçüde kesilebilen ve sağlam bir çek-yapıştır bantla istenen yere takılan ışık şeridi, çok renkli ve üzerindeki LED ampuller benzerlerine oranla yüzde 20 daha parlak. Bu LED ampullerin kullanım ömürleri de rakiplere oranla daha uzun. Beş buçuk yıldan daha fazla (50 bin saat) kullanım için üretilen ampuller, maksimum 2100 ışık şiddetindeler.
Akıllı ışık şeridi ile evlerin her odası farklı renkte ışıklandırılabiliyor ya da farklı ambianslar için farklı renkler seçilebiliyor ve bunlar kaydedilebiliyor. Daha sonra örneğin film izlerken bu ambians için yapılan kayıt seçiliyor. 16 milyon canlı renk sunan Tapo L900, ayrıca sıcak beyaz, soğuk gün ışığı gibi seçeneklere de sahip. Programlanabilen ve zamanlayıcı özellikleri olan ürünü, belli saatlerde belli modda ışık verecek şekilde programlamak mümkün. Ya da zamanlayıcı özelliğini kullanarak bir süre boyunca ışık verecek şekilde kullanmak da.
İster ses ile ister uygulamadan yönetim
Tapo L900 akıllı ışık şeridi, Android ve iOS destekli Tapo uygulamasından kolayca yönetilebiliyor. Işık şeridi için modların oluşturulmasından programlamaya, zamanlayıcıyı çalıştırmaktan ışığın azaltılıp çoğaltılmasına değin her şeyi Tapo uygulaması üzerinden yapmak mümkün. Her oda için ayrı ışık rengi ve parlaklığı ve ayrı programlama da yapılabiliyor. Bu sayede evleri renklendirmek mümkün oluyor.
Tapo'nun akıllı ışık şeridinin sesli komut özelliği de bulunuyor. Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Home gibi farklı akıllı ev platformlarıyla uyumlu olan ürünü sesle açıp kapamak, belli bir modu seçmek, ışığı kısmak mümkün oluyor. Tapo uygulaması ile yapılan bazı işlemler ses ile de yapılıyor. Bu da kullanıcılara farklı bir konfor sağlıyor.
Son derece kaliteli ve güvenli olan Tapo L900 daha iyi ısı dağılımı, daha fazla dayanıklılık ve daha fazla kıvrımlı olarak tasarlanmış, dayanıklı bir ışık şeridi. Her bir LED boncuk, bir sonrakinden bağımsız çalışıyor ve her koşulda güvenli kullanım sağlıyor. Işıklar titreme yapmayan, mavi ışık yaymayan düşük voltajlı olarak tasarlanmış durumda. Bu nedenle çocuk odaları dahil evin her yerinde güvenle kullanılabiliyor.
Tapo L900 akıllı ışık şeridi yakında Türkiye'de satışa sunulacak.
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