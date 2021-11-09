Tarayıcı Savaşlarında Ekim Raporu: Microsoft Edge Emin Adımlarla...

Microsoft'un tarayıcısı Edge, Firefox ile arasındaki farkı yavaş ama emin adımlarla arttırmayı sürdürüyor. Ama Safari ve Chromu'u yakalaması için daha çok uzun bir yolu olduğu kesin!