Tarayıcı Savaşlarında Ekim Raporu: Microsoft Edge Emin Adımlarla...

Yeni verilere göre Microsoft Edge, yavaş ama emin adımlarla yılların web tarayıcısı Firefox'la arasını açmaya devam ediyor. StatCounter'ın son rakamlarına göre Microsoft Edge, Eylül sonunda %3,77 olan pazar payını Ekim'de %3,99'a yükseltmeyi başardı. Geçen yılın bu zamanına göreyse, tarayıcının payı kabaca üç kat arttı.
Bu arada Mozilla'nın web tarayıcısı Firefox, son on iki ayın sekizinde pazar payını kaybetti ve şu anda Pazar payı sadece %3,66.
Microsoft Edge, Mayıs ayında ilk kez çok küçük bir farkla Firefox'u geride bırakmıştı. Ancak, bu küçük fark, o zamandan beri yavaş ama emin adımlarla artmaya devam ediyor.
Ocak 2020'deki çıkışından bu yana, yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge, kullanıcı deneyimini modernize eden bir dizi yükseltme sayesinde iyi yorumlar almayı başardı. Edge'in büyümesine katkıda bulunan bir diğer faktör de, Microsoft'un kullanıcıları yeni web tarayıcısına yönlendirmek için tüm imkanlarını kullanıyor olması.
Bundan sonrası ise pek de kolay olacak gibi görünmüyor. Edge'in büyümeye devam etmesi için şimdi Chrome'dan kullanıcı kapması gerekiyor. Son işaretler, şirketin tam da bunun için çabaladığını gösteriyor.
Yine de Microsoft Edge'in, pazarın %65'ine hakim olan Google Chrome ve %19'una hakim olan Apple Safari için gerçek bir tehdit oluşturması için uzun bir yolu olduğu kesin.
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