Tarayıcıda Oynayabileceğiniz 10 Zor Oyun

Sizi zorlayan oyunları tercih ediyorsanız, bunu yapacak oyunların hiç de az olmadığını farkındasınızdır. Bu yazımızda web tarayıcınızda oynayabileceğiniz en zor 10 oyunu bir araya getirdik.
Aşağıdaki oyunların tamamı, WebGL gibi işlevlerden destek alıyor ve herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymuyor.
1. Wave Run
Hızlı bir tempoda oynanan bir platform oyunu olan Wave Run'da 33 seviyeyi mümkün olduğunca çabuk tamamlamanız gerekiyor. Oyunun kontrollerine alışmanız biraz zaman alabilir, ancak bu zorluğun bir parçası.
2. Exit84
Exit84'te karakterinizi ilerletmek için yön tuşları yerine ekranda beliren tuş sıralamalarını kullanmanız gerekiyor. Ekrandakileri yazdığınızda, karakteriniz istediğiniz yere gidiyor. Hızlar zorlaşan oyunda düşmanlarınız, karşınıza her tür zorluğu çıkaracak.
3. Color Filler
Color Filler'da farklı renklerdeki kutuları, ait oldukları yuvalara itmeniz gerekiyor. Yanlış bir hamle yaparsanız, baştan başlamanız gerekecek. Oyun başta kolay olsa da, zorluk ilerledikçe artıyor ve mantığınızı giderek daha çok kullanmanız gerekiyor.
4. Singled Out
Galaktik suçluları masumların arasından ayıklayıp, vurmanız gerekiyor. Oyun, yüzlerin artmasıyla ve tüm yüzlerin benzer hale gelmesiyle zorlaşıyor. Yanlış kişiyi vurmanız, oyunun bitmesi demek.
5. Pix Hop
Pix Hop, basit görünse de aslında hiç basit değil. Bu blatform oyununda bir beyaz kareyi kontrol ediyorsunuz. Hareket ettikçe ve jetonları topladıkça puanınız artıyor.
6. Zig Zag
Oyunda zikzaklı, renkli bir çizgiyi kontrol ediyorsunuz. Sürekli olarak dönen ekranda ok tuşlarını kullanarak çizgiyi doğru yönde itmeniz gerekiyor. Ekran yönü sürekli değiştiğinden, bunu yapmak pek kolay değil.
7. Rocketpult
Roketler gerçekte mancınıkla fırlatılmıyor, ancak Rocketpult'un mantıklı olmak gibi bir derdi yok. Oyunda mancınığı çevirip, roketi fırlatmanız gerekiyor. Daha iyi kontrol için yavaş çekimi kullanabilirsiniz.
8. Dodge
Dodge'da reflekslerinizi kullanarak bir daireyi kontrol etmeniz, bu sırada sürekli olarak üstünze gelen düşmanlardan kaçmanız gerekiyor. Dodge'ı daha da zorlaştırmak istersseniz, bunu oyunun ayarlarından yapabilirsiniz.
9. You Have to Win the Game
Gezinti tabanlı bu platform oyunu, size 1980'lerin bilgisayar monitöründe oynadığınız hissini veriyor. Oyun yeterince zor ancak Extra Spicy'yi seçerek daha da zorlaştırabilirsiniz.
10. Streamline
Streamline'da amacınız, çizgiyi uzatarak mor kareye ulaşmak. Çizginin yönünü kontrol edebilseniz de, mesafeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Bu nedenle diğer bloklara ve powerup'lara çarpmanız gerekiyor. Başta kolay olan oyun, giderek çok zor bir hal alıyor.
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