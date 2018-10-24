Tarihten 8 Önemli Mucit ve Yaptıkları!
Buluşlarıyla dünyayı etkileyen 8 mucit ve yaptıkları, bu yazımızda...
Özgün düşünce doğası gereği çoğu zaman süregelen şeylerden ayrılmayı gerektirir. Beklenmeyen yeniliklerin çoğu eski yöntemlerin ölmesini ve yeni başlangıç noktalarının oluşmasını sağlar.
Bu yazımızda dünyanın ilerlemesine katkıda bulunan tarihten en önemli 8 mucidi hatırlatmak istedik.
Cai Lun
Cai, ıslanmış ağaç kabuğu, kenevir atığı, eski paçavra ve balık ağlarından kâğıt tabakası oluşturma fikrinin sahibiydi. Bu tür kağıtların üretimi ve taşınması çok daha kolaydı, üstelik üzerine yazı yazmak da daha kolaydı.
Wright Kardeşler
Ohio'da yaşayan, Wilbur ve Dayton'daki kardeşi Orvill, uçan bir makine üretmeyi başararak bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Bu alanda daha önceki girişimlerin çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Leonardo Da Vinci
Tablolarıyla tanınan Leonardo Da Vinci'den kalan çizimler, bisikletin, uçağın, helikopterin, makineli tüfeğin ve paraşütün de kendisi tarafından "icat edilmiş olabileceğini" gösteriyor.
Galileo Galilei
1564'te dünyaya gelen Galileo, atlı pompa ve hidrostatik denge ölçüm cihazı gibi önemli mekanik cihazlar icat etti. En ünlü icadı ise 1609'da geliştirdiği, Jüpiter'in dört uydusunu görmeyi sağlayan teleskop idi.
Ada Lovelace
Lovelace, "analitik motor" olarak bilinen, bilgisayarın atası olarak tanımlanan bir cihaz üzerinde çalışıyordu. Lovelace'in fikrine göre bu makine, sembolleri belirli kurallara göre değiştirebiliyor, sayılar ise miktar yerine kimlikleri temsil edebiliyordu.
Thomas Edison
Tarihin en önemli mucitleri arasında sayılan Edison'un icatları arasında telgraf, evrensel hisse senedi bandı, gramofon, ilk ticari akkor elektrikli ampul ve alkalin pil var.
Marie Curie
1867'de Polonya'da dünyaya gelen Curie, kızların okula gitmesinin yasak olduğu bir dönemde Rus emperyal yetkililerinden gizli olarak çalışan "Uçan Üniversite"de eğitim almak durumunda kalmıştı. Çalışmalarını ilerletmek için Paris'e taşınan Curie, radyoaktiviteyle ilgili çalışmaları ve polonyum elementini bulmasıyla tanınıyor.
Tim Berners-Lee
Berners-Lee, 1989'da CERN Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı'nda çalışırken ilk hipermetin tarayıcısını geliştirdi ve aynı yıl, bugün hala kullandığımız HTML, URL ve HTTP'yi tasarladı. Berners-Lee bu sistemi ilk olarak dünyanın farklı yerlerindeki bilim adamları için geliştirse de, kısa sürede daha geniş amaçlı kullanılabileceğini fark etti. Berners-Lee'nin ilk fikri üzerine yaptığı geliştirmeler, bugün birbirimizle iletişim kurma şeklimizi tamamen değiştirdi.
Zeynel A. Öztürk
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