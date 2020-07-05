Tatile Çıkacaklara ve Mobil İnternet İhtiyacı Duyanlara Güzel Çözüm

Zyxel'in taşınabilir 4G LTE modem/router'ı WAH7601 ile aynı anda 10 kişi yüksek hızda internete bağlanabiliyor. İşte tatile çıkacaklara iyi bir tercih olabilecek olan Zyxel WAH7601 özellikleri ve fiyatı.