Taylor Swift'ten, "Irkçı" Yapay Zekaya Dava!

Şarkıcı Taylor Swift'in Microsoft'un "ırkçı" yapay zekası "Tay"a dava açmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sebebi ise, hiç de beklediğiniz gibi olmayabilir!

Taylor Swift, Microsoft'u Dava ile Tehdit Etmiş

Microsoft'un başkanı Brad Smith, şarkıcı Taylor Swift'in şirkete sohbet robotu Tay için dava açtığını söyledi. Smith, çıkacak olan "Tools and Weapons" adlı kitabında Taylor Swift'in avukatlarının kendisine ulaştığını ve sohbet botunun adının Taylor Swift'in adına çok benzediğini söylediğini yazdı.

Avukatlara göre Tay ismi, şarkıcı ile "yanlış ve yanıltıcı bir ilişki kuruyor, federal ve eyalet yasalarını çiğniyor" idi. Microsoft, Taylor Swift ile uğraşmak zorunda kalmadı çünkü bazı Twitter kullanıcıları, Tay'in kafasını karıştırarak 11 Eylül için Bush'u suçlamasına ve başka ilginç hareketlerde bulunmasına yol açtı. Bunlara ırkçı söylemler de dahil...

Smith, yaşananların firmaya herkese açık yapay zekayla ilgili önlemler konusunda daha dikkatli olmayı öğrettiğini de söyledi.

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