TBMM'den kripto raporu geldi: Her yerde kullanılıyor ama...

TBMM'nin raporunda 3 trilyon dolara ulaşan kripto piyasasında her ülkenin farklı uygulamalara yöneldiği ve yasal düzenlemeleri "zamana" bıraktığı; dünyanın kripto konusunda kafasının karışık olduğu yorumu yapılıyor.