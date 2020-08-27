TCL 10 Plus ve TCL 10 SE Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Şirketin mobil dünyaya küresel bir giriş yapmasını sağlayan TCL 10 Serisi, tüketicilere hayatlarının tüm alanlarda kullanabileceği akıllı ürünlerden oluşan tamamen entegre bir ekosistem sunuyor. TCL 10 Plus ve TCL 10 SE, TCL'in kendi ürettiği ekranların yanı sıra şirkete ait gelişmiş ekran ve görüntüleme teknolojisi olan TCL NXTVISION sayesinde daha doğru renkleri, netliği ve kontrastı gerçek zamanlı kullanarak görsellere hayat veriyor.
TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, TCL 10 Serisi ve yeni üyeleri hakkında şunları söyledi: "TCL ürünlerimize tüm dünyada önemli bir ilgi gösteriliyor. Bunun da arkasında TCL olarak müşterilerimizin beklentilerini uygun fiyatla karşılıyor olmamız yatıyor. TCL 10 Serisi'ne eklediğimiz TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ile müşterilerimize göz alıcı bir tasarım, güçlü performans ve uzun bir kullanım imkanı sunuyoruz. Bu iki yeni ürünle geçen yıl giriş yaptığımız Türkiye pazarındaki varlığımızı artırıyoruz."
TCL 10 PLUS: NXTVISION'I İLERİYE TAŞIYOR
Özel ekran motoru ve çerçevesiz bir ekranla üstün görsellere sahip TCL 10 Plus NXTVISION'ı ileriye taşıyor. 6.47'' FHD+ kavisli AMOLED ekran gibi özelliklerle gerçek hayattaki gibi bir eğlence imkanı sunan TCL 10 Plus, geniş bir görüntüleme deneyimi sunmak için ekranın sınırlarını zorluyor. TCL 10 Plus Netflix içeriklerini HDR10 teknolojisiyle oynatabiliyor. Böylece çok az cihazda bulunan bir özelliğe sahip olmaya ek olarak birçok HDR içeriği artırılmış kontrast ve güçlendirilmiş renklerle sunuyor.
TCL 10 Plus, çok yönlü kullanım sunan dört kameralı kurulumunda kullanıcıların üstün kaliteli görseller oluşturmasını sağlayan 48MP kamera ve kadraja çok daha fazla ögeyi sığdıran süper geniş açılı kamera barındırıyor. TCL 10 Plus aynı zamanda kullanıcıların "Stop Motion Video" ve süper geniş açılı video gibi modlarla daha eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturmasını sağlıyor.
TCL 10 Plus'ın gelişmiş tasarımı, alttan gelen bir parlamayı mat kaplamayla birleştiriyor. Premium bir tutuş için gökyüzünden ilham alınan renkler ve 3D gövde de ergonomik konfor sunuyor. 3.999 TL fiyat etiketine sahip TCL 10 Plus, gümüş ve mavi renk seçeneğiyle piyasada yer alacak.
TCL 10 SE: TEMEL NXTVISION DENEYİMİ
TCL 10 SE de yüzde 89 ekran gövde oranı ve V şeklinde çentikli 6.52 inç ekranıyla TCL 10 Plus gibi büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca güç aldığı NXTVISION teknolojisi sayesinde göz alıcı görsel imkanına ve gerçek zamanlı görsel iyileştirmelere de sahip. TCL 10 SE'nin otomatik kontrast ayarlama özelliği de kullanıcıların karanlık olan alanlarda parlak ışık altındaymış gibi üstün parlaklığını deneyimlemelerini sağlıyor. Çok yönlü kullanım sunan 48MP AI üçlü kamera da kullanıcıların karşılaşabilecekleri tüm muhteşem anların ortamlarını anında tanıyor ve muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.
TCL 10 SE her yönden üstün performansın yanı sıra kullanıcıyı yormayan bir deneyim sunuyor. Özel tuşları sayesinde kolay erişim imkanına sahip olan Google Assistant ile cihazın kullanımı da kolaylaşıyor.
2.999 TL fiyatla piyasaya çıkan TCL 10 SE, buzullardan ilham alınan Kar Gümüşü ve Buz Siyahı renk seçeneğiyle geliyor.
4500mAh değerinde bataryası bulunan TCL 10 Plus ve 4000mAh büyüklüğündeki bataryasıyla TCL 10 SE, hızlı şarj ve ters şarj özellikleriyle de uzun süreli bir kullanım sağlıyor. İki akıllı cihazda da yüz tanıma ve parmak izi sensörü gibi akıllı güvenlik özellikleri bulunuyor. Parmak izi okuyucu TCL 10 Plus'ta ekranın altında, TCL 10 SE'de ise arka panelde yer alıyor.
TCL, 2021'de de mobil cihaz portföyünü genişletmeye devam ederek alanında uzman olduğu ekran teknolojilerinden güç alacak ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylece yüksek çözünürlüklü mobil teknolojiyi uygun fiyatlarla sunarak şirketin "Display Greatness" felsefesini hayata geçirecek.
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