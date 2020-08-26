iPhone 12'den Hayal Kırıklığı Yaratacak Haber: 60Hz'te Kalabilir!

iPhone 12'nin 120Hz ekranla gelmesini umutla bekleyenler, ortaya atılan yeni iddiaya göre hayal kırıklığına uğrayabilirler.

iPhone 12 60Hz'te kalabilir!

Tanıtım günü tam olarak bilinmese de yaklaşan iPhone 12, rakip telefonlardaki 120Hz ekran tazeleme oranına rağmen 60Hz'te kalacak gibi görünüyor. Bu iddianın sahibi, sızıntılarıyla tanınan Ross Young.

Kaynak: Amn09

Young'a göre Apple, iPhone 12 için 120Hz ekran paneli tedarik edebilse de, 120Hz için gerekli entegre devreleri bulamadı. Bundan dolayı firma, ya bu parçaları tedarik edene kadar telefonu erteleyecek ya da 60Hz'te kalmayı tercih edecek. Young'a göre Apple, ikincisini yapmayı planlıyor. Dedikodulara bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var, ancak son günlerdeki sızıntılar 120Hz ekranın iPhone'a gelmeyeceğini söylüyor.

Bu arada Reddit kullanıcısı Amn09'un paylaştığı iPhone 12 Pro Max arka kapağı, cihazın kamera yuvalarını gösteriyor. Ancak sızıntı tanınmış bir kaynaktan gelmediğinden, bol miktarda şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Yine de fotoğrafta gördüklerimiz, daha önceki kamera sızıntılarıyla uyum içerisinde.

iPhone 12 serisinin eylül veya ekimde tanıtılması bekleniyor.

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