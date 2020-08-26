Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Asus, yeni telefon serisi Zenfone 7'yi duyurdu. Geçen seneki Zenfone 6'nın yerine geçen yeni nesil telefonlar, dönen kameralarıyla öne çıkıyorlar.
Yeni telefon serisi, iki telefondan oluşuyor: Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro. İki telefon da 90Hz 6,67 inç OLED ekranla geliyor ve 1080x2400 çözünürlük sunuyor.
Teknik özelliklere yakından bakarsak, üst model olan Zenfone 7 Pro, Snapdragon 865+ yonga setiyle geliyor. Diğer modelde ise Snapdragon 865 yonga setine yer veriliyor. Pro model, 8GB ve 256GB UFS 3.1 depolama alanı sunarken standart model, 6GB veya 8GB RAM, 128GB UFS 3.1 depolamayla geliyor.
Zenfone 7'yi önceki modelden ayıran, 80mm 3x optik zum ve OIS destekli telefoto lensinin eklenmiş olması. Bunun yanında 64MP ve 12MP kameralar da bulunuyor. Ana kamera 8K 30fps video kaydı yapabiliyor.
5.000mAh pil kapasitesine sahip olan telefonlar, 30W hızlı şarjı destekliyorlar. Yan tarafında parmak izi sensörü bulunan yeni Zenfone 7 serisi, 3.5mm kulaklık girişine yer vermiyor. 6000 alüminyum gövdeye sahip olan cihazlar, önde Corning Gorilla Glass 6'yık, arkada ise Corning Gorilla Glass 3'ü kullanıyor.
1 Eylül'de satışa sunulacağı açıklanan telefonların fiyatları, gelecek hafta duyurulacak.
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