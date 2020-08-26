Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Asus, yeni telefonları Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro'yu güçlenen dönen kamerası ve heyecan veren diğer özellikleriyle tanıttı! İşte telefonların öne çıkan özellikleri.