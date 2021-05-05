TCL 10 TABMAX Türkiye'de Satışa Sunuldu. İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TCL Communication, 10,36 inç FHD+ ekranı ve NXTVISION teknolojisiyle sınıfının en iyisi görüntüleme deneyimi sunan ve daha gerçek görseller ve daha zengin detaylar üreten bir tablet olan TCL 10 TABMAX'i piyasaya sürdü.