TCL 10 TABMAX Türkiye'de Satışa Sunuldu. İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TCL Communication, 10,36 inç FHD+ ekranı ve NXTVISION teknolojisiyle sınıfının en iyisi görüntüleme deneyimi sunan ve daha gerçek görseller ve daha zengin detaylar üreten bir tablet olan TCL 10 TABMAX'i piyasaya sürdü.

TCL 10 TABMAX Türkiye'de Satışa Sunuldu

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