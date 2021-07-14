TCL 20L+ Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi, 6.67 inç FHD+ ekran ve 64 MP dörtlü arka kamera özeliklerine sahip TCL 20L+ Türkiye'de satışa sunuldu. TCL 20L+, güneş gözlüğü takarken kullanıcının ekranı doğal renklerde mükemmel bir şekilde görmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyonlu Ekran teknolojisine sahip ilk telefon olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, şarja ihtiyaç duymadan önce iki günlük normal kullanım için yeterli olan 5000 mAh pil ile birlikte geliyor.
Yüksek Çözünürlüklü Görseller ve İyileştirilmiş Görüntü
TCL 20L+'taki geniş açılı lens, makro ve özel bir derinlik ile donatılmış yüksek çözünürlüklü 64 MP dörtlü arka kamera sayesinde kullanıcılar gece ve gündüz net ayrıntılara sahip fotoğrafları yakından veya uzaktan çekebiliyor. Kullanıcıların tüm resimlerinde en iyi ayrıntıları elde etmesi için arka aydınlatmalı selfie'lere, makroya, derinliğe ve süper geniş açılı çekimlere özel kameralar bulunuyor. TCL 20L+ ayrıca görüntüleri ortam parlaklığını otomatik olarak üç kat geliştiren, ayrıntılarla ve renklerle dolu canlı görüntüler sağlayan Süper Gece Modu'nu da sunuyor.
Yüzde 91 ekran-gövde oranına1 ve 20:9 en boy oranına sahip 6.67 inçlik büyük bir FHD+ Dotch ekrana sahip olan TCL 20L+, NXTVISION teknolojisi sayesinde zengin kontrast, doygun renkler ve gerçek zamanlı SDR'den HDR'ye yükseltilmiş video görüntüleme gibi önemli görsel iyileştirmeleri sunuyor. Göz koruması da bu cihazın odaklandığı alanlar arasında yer alıyor. Cihazda birkaç farklı okuma moduna ek olarak TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyonlu Ekran teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji, güneş gözlüğü takarken bile ekranın doğal renklerle mükemmel şekilde görülmesini sağlıyor.
Güçlü Performans ve Tasarım
TCL 20L+'ın en önemli özelliklerinden birisi arasında medya yer aldığı için, fotoğraflar ve videolar için 6 GB RAM, 256 GB ROM ve 1 TB genişletilebilir depolama (ayrı satılır) ile çok büyük depolama alanı sunuyor. Güçlü Qualcomm® SnapdragonTM 662 sekiz çekirdekli işlemcinin yanı sıra kullanıcılar tüm gün gücünü koruyor ve 5000 mAh pil, 18W hızlı ve ters şarj ile bu deneyim uzun sürüyor. Kusursuz bağlantı için Süper Bluetooth işleviyle dört adede kadar cihaz bağlanabiliyor.
Samanyolu'ndan ilham alan TCL 20L+, ışığı yakalayan ve yansıtan, neredeyse kendi takımyıldızını oluşturan ışıltılı bir yüzeye sahip. Ergonomik tasarıma sahip yan parmak izi sensörü hızlı ve güvenli telefon kilidi açma için , optimize edilmiş bir konfor sağlıyor.
TCL 20L+ ayrıca Google™ tarafından Android Enterprise Recommended olarak adlandırılan en iyi kurumsal cihazlar listesinde yer alma başarısını gösteriyor.
4.199 TL başlangıç fiyatıyla satışta olan TCL 20L+, Samanyolu Grisi ve Kuzey Yıldızı Mavisi renk seçeneklerine sahip.
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