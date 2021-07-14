TCL 20L+ Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi, 6.67 inç FHD+ ekran ve 64 MP dörtlü arka kamera özeliklerine sahip TCL 20L+ Türkiye'de satışa sunuldu.

TCL 20L+ Türkiye'de Satışa Sunuldu!

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