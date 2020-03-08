TCL, 3'e Katlanan Yeni Konspept Telefonunu Gösterdi

Akıllı telefonların bir sonraki adımı olarak işaret edilen katlanabilir telefonlar birbiri ardında tanıtılmaya başladı. Önce Galaxy Fold ve b derken, Samsung ve Huawei ikinci katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip ve Mate Xs modellerini de piyasaya sürdü. Kuşkusuz şu sıra pek çok akıllı telefon üreticisi bu alandaki modeller üzerinde çalışıyor ve hızlıca piyasaya sürerek katlanabilir akıllı telefon pastasından pay almak istiyorlar. TCL de katlanabilir akıllı telefonlar üzerindeki çalışmalarına hız kazandıran markalardan biri. Ancak TCL, katlanabilirlik konusunda işleri bir adım öteye taşımış gibi.
TCL, oldukça ilginç bir tanıtım yaptı ve 3'e katlanan yeni akıllı telefonunu gözler önüne serdi. Şu an konsept aşamasında olan bu yeni telefon, adeta bir akordeon gibi katlanarak 3 kat yapıyor. Cihazın fotoğraflarını paylaşan TCL, eğer bu telefonu seri üretime geçirip piyasaya hızlıca çıkartabilirse, tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Ancak katlanabilir ekranların yaşadığı sorunlar neticesiyle, bizce bu modelin önünde oldukça uzun bir test süresi bulunuyor.
3'e katlanan telefonun özelliklerini de paylaşan TCL, yeni telefonda 6.65 inç büyüklüğünde bir ana ekran kullanıyor. 20.8:9 görüntüleme oranı ve 3K çözünürlüğü sağlayan ekran, bir kat açıldığında ise daha geniş bir görüntüleme alanı sağlarken, telefonun tüm katlarını açtığınızdaysa karşınızda geniş bir tablet çıkıyor.
TCL'in bu 3'e katlanır telefonuyla ilgili başka bir bilgi ise şimdilik yok. Bakalım bu telefon hayata geçecek mi, yoksa sadece konsept olarak mı kalacak.
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