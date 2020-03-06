Apple'dan Çok Tartışılacak Yeni App Store Kararı!

Apple'ın uygulama mağazasına nelerin girip, nelerin dışarıda kalacağını belirleyen App Store inceleme yönergelerinde önemli bir güncelleme yapıldığı fark edildi.
9to5Mac'in keşfettiği değişikliklerin başında "push" uyarılarıyla reklam gösterebilme var. Geliştiriciler bunu yapabiliyor ancak öncelikle kullanıcıdan reklam içeren bildirim göstereceklerine dair açık bir izin alınması gerekiyor. Uygulamanın reklam bildirimlerini kapatmak için bir işlevi de sunması gerekiyor. Bunun düşünülmesi güzel, çünkü aksi halde zamanla daha sık reklam göstermeye başlayan uygulamalar can sıkabilir.
Bunun yanında uygulamalara not vermeniz için size bildirim yollayan uygulamaların artık Apple'ın bu işe özel sunulan API'yı kullanması gerekecek. Yeni talimatlara göre uygulamalar, sizden uygulamayı incelemenizi isterken canlarının istediği yöntemi kullanamayacaklar; bunun için Apple'ın API'sını kullanmaları şart olacak. Apple böylece deneyimi kötüleştirmeye aday bir başka noktayı kontrolü altında tutacak.
Firma, fener, geğirme sesi, fal bakma, flört gibi bazı kategorilerdeki uygulamaları da kontrol altında tutacak ve artmasını engelleyecek. Firma, App Store'da bu tür uygulamaların yeterince olduğunu ve bu tür yeni uygulamaların onay alması için yüksek kalitede, eşsiz bir deneyim sunması gerektiğini söylüyor. Yani geğirme sesiyle para kazanmayı uman bir geliştirici iseniz, bunu dinozor hapşırması sesi gibi biraz daha yaratıcı bir fikirle değiştirmeniz gerekebilir.
Apple, uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin 30 Nisan'dan itibaren iOS 13 SDK ile derlenmesi gerektiğini de vurguluyor.
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