TCL, Mini-LED TV'leriyle OLED'in Karşısına Çıkacak

Televizyon üreticisi TCL, yüksek parlaklık sunan Mini-LED TV'leriyle CES 2020'de OLED'in karşısına çıkmaya hazır!

TCL, Mini-LED TV'leriyle OLED'in Karşısına Çıkacak

OLED TV'ler size müthiş gelse de, ulaşabildikleri parlaklık konusunda yetersiz kaldıklarını düşünüyorsanız, CES 2020'yi takip etmek isteyebilirsiniz. Özellikle TCL'nin yeni Mini-LED TV'lerini takip etmenizde fayda var.

Birkaç sene önce ortaya çıkan Mini-LED TV'ler, televizyonun arka ışığını kontrol etmek için her zamankinden daha küçük LED'ler kullanıyorlar. OLED'lerdeki gibi pikseller kendi ışığını üretmese de, Mini-LED TV'ler OLED'e kıyasla çok daha yüksek parlaklık sunabiliyor ve HDR içeriklerde büyük bir fark oluşturabiliyor.

TCL'nin CES 2020'deki tanıtımı, 6 Ocak'ta firmanın Central Hall'daki standında gerçekleşecek.

CES 2020'de elbette LG ve Sony'nin de en son OLED TV'leri ve Samsung'un yeni QLED TV'leri ortaya çıkacak. Etkinlikte neredeyse her üreticinin en az bir 8K LED-LCD TV tanıtması da bekleniyor.

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